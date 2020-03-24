調機場簽檢疫令 衛署女醫生染疫 共膳醫生同事亦現病徵

原做學生服務 有戴口罩面罩手套

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診的54歲港口衛生科女醫生原負責學生健康服務，做臨牀工作，不屬高危工作，3月16日調往機場協助簽發檢疫令及回應旅客查詢，工作時有戴外科口罩、面罩及手套。

該醫生3月22日喉嚨痛，昨在威爾斯親王醫院確診。她與家人均沒外遊紀錄。

醫生組織質疑防感染訓練不足

張竹君說非常重視事件，已展開流行病學調查，暫未知該醫生感染是否與工作有關，因機場有不少旅客，亦不排除她在工作以外及食飯期間感染，仍需調查感染源頭。患者曾與另一女醫生共膳，該女醫生有病徵，正等候病毒檢測結果。

被問到確診的醫生防護裝備是否足夠，張竹君認為最重要是戴了口罩及面罩，相信裝備足夠。衛生防護中心總監黃加慶說，近日大批人從外地返港，在人多環境下，感染風險亦增加，昨已派員到機場檢視感染控制措施，包括檢視需否加強個人防護裝備。

政府醫生協會主席李慧茵表示，確診的醫生之前並非做傳染病相關工作，突然被調往「最高風險」崗位，質疑衛生署有否提供足夠防感染訓練及清晰交代工作面對的風險。

李說近日大批人從爆疫國家回港，不少留學生更可能是隱形患者，認為除外科口罩、面罩及手套，應考慮安排在機場工作的衛生署醫生穿保護衣，加強保障。

另外，一名仁濟醫院普通內科病房女護士的62歲父親日前確診，父女曾同遊土耳其。醫管局總行政經理何婉霞說，該護士對病毒檢測呈陰性，因被列作密切接觸者，正接受檢疫。

（抗疫新階段）