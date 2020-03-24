增39宗 工廈百人派對4確診 衛署：進入危急關頭 要用非常嚴厲措施

昨新增39宗確診個案，包括21男18女，年齡18歲至66歲，連同早前一宗疑似個案，累計357宗確診。新增個案包括一名54歲任職衛生署的女醫生，她自本月16日被調至機場負責簽發檢疫令，不排除因工感染（見另稿）。至昨有3名患者危殆，包括一名曾到蘭桂坊消遣的46歲女子，3人都要插喉，靠呼吸機協助。

3人危殆 要用呼吸機

衛生署追查發現，日前確診的4宗個案曾於本月14日到香港仔黃竹坑道48號聯合工業大廈9樓「Studio 9」出席過百人私人派對，當中兩名患者曾外遊，包括34歲男（第169宗）及45歲男（第315宗），他們分別於2至3月到德國和西班牙，以及泰國旅行，他們與44歲男（第208宗）當日一同出席派對，3人其後相繼病發。另外，一名27歲女子（第277宗）與另一朋友出席該派對，她翌日病發。

派對單位為畫廊 已暫時關閉

Studio 9發言人回應稱，公司是一個設計品畫廊，該私人活動是1月接到海外客戶預租場地訂單，目前場地已清潔消毒，並即時關閉及停止展覽活動直至疫情平復。本報昨到Studio 9向職員查詢，對方確認當日曾租出場地，但不知道派對形式及人數。

此外，蘭桂坊消遣群組源頭未明，昨新增兩宗確診，包括一名曾於3月4日至11日到英國、沒有病徵的32歲男子（第332宗），衛生署不排除他是播毒源頭，但要進一步調查。另外，一名在蘭桂坊唱歌的39歲男（第343宗）亦確診，為早前在蘭桂坊玩音樂男子的朋友。

蘭桂坊群組增兩宗 至11宗

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》說，目前情况危急，建議酒吧及婚宴場所暫時停業，又建議縮短公共交通工具的時間及班次（見另稿）。

衛生防護中心總監黃加慶昨日形容疫情進入「危急關頭」，在公共衛生角度，要用非常嚴厲的措施控疫，他說從新聞知悉德國禁止兩人以上的聚會。他擔心若確診個案不斷增加，重症及死亡個案人數上升，最擔心出現公營醫療系統崩潰的情况。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，如果愈來愈多個案找不到源頭，不知道是第幾代傳播，或代表無病徵的患者在社區播毒，擔心難以追查，即使隔離檢疫亦未必奏效，若該類個案急增，難以追查源頭，或要考慮改變目前的圍堵策略。

張竹君：倘難追源頭 改圍堵策略

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如長年飲酒、並出現肝硬化的人感染新型冠狀病毒，其感染情况或會較嚴重，因肝硬化屬器官衰竭，感染會增加身體各器官的負荷，引致病情加劇。

明報記者

（抗疫新階段）