業界料一半酒吧倒閉：推我們去死 黃傑龍：寧停市14日 反會見生機

斷八成收入 酒吧界批惡法

錢雋永稱，現時無證據證明酒吧是播疫源頭，禁止賣酒不公道，而酒吧八成收入來源是賣酒，業界生意現已跌五六成，一旦立例禁酒，兩三個月內會有一半酒吧倒閉。他說，立例是斷業界生計，惟政府未提有否金錢援助，「是推我們去死」，稱除非政府願補貼酒吧員工薪金及要求業主免租，否則無商量餘地。

香港酒類行業協會亦發稿，批評立例是「惡法」，禁售酒精本身「欠缺邏輯」，反問：「如有人因聚集吃飯而感染，是否應禁止食肆酒樓提供米飯？」並稱進一步嚴重打擊一息殘存的酒類行業。兩協會稱業界已自發採取防疫措施，如禁止正接受隔離令的人進入酒吧、為客人量體溫，及使用納米光觸媒消毒劑清潔地方。

倡金錢資助免倒閉潮

另有飲食界人士質疑「禁酒」有漏洞及成效成疑。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍說，便利店及超市仍可賣酒，如酒吧有心走灰色地帶，可准客人自攜酒水，「一樣禁止不到客人在酒吧聚集」，認為政策對防疫有限，反而會「陰乾」食肆酒吧。他說「長痛不如短痛」，寧願政府要求全港停市14日緩慢疫情，「反而會見到生機」，但前提也先要以金錢資助食肆及商戶，以防有大規模倒閉潮。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，政府只禁止售酒，總好過「一刀切」禁止酒吧食肆營運，但他認同酒吧生意將受重挫，應獲金錢補貼以助渡過難關。至於當局計劃向食肆發防疫措施指引，他說暫無政府人員接觸自己商討細節，但認為措施可包括食肆座位相隔指定距離、客人員工出入須量體溫等。

（抗疫新階段）