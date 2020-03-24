酒吧食肆禁賣酒 無提補償 林鄭：不排除限時營運 業界質疑邏輯法律罅

業界批評政府限制經營卻不提供補償；又認為措施有「法律罅」，客人可自攜酒類，不理解政府提出禁酒防疫的邏輯。

政府研限人群聚集 現未需推行

據悉，政府內部除了研究禁酒令、限食肆經營時間，更有研究過限制人群聚集數目的規限，但是否推行視乎疫情嚴重程度，現在未是時候。

4招控疫 禁非港人乘飛機入境

政府昨日再推4項防疫抗疫「加強措施」，包括收緊入境檢疫限制，周三（25日）起非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港將不准入境，加強打擊違反檢疫令行為（見表）。連日來多名專家拋出建議，包括限制飲食場所營業時間，甚至要求暫停營業；特首林鄭月娥昨日開記者會，稱會再度援引《預防及控制疾病條例》（第599章）制訂法例，暫禁食肆、酒吧、會社售賣和提供酒類。她提到該規例可進一步管理營運模式、縮短營業時間、限制食肆座位數目等，律政司亦提出在規例中賦權政府部門或官員，因應疫情增減內容。

至於何時實行，她說律政司仍在研究規例如何能符合因應疫情迅速應變的要求，已要求律政司分秒必爭擬訂規例。林太又稱，衛生防護中心等部門正與飲食業界商討繼續營業的指引，如何做到不用全面關閉食肆亦可以加強防疫，如「堂食轉外賣」等。

英國政府早前宣布關閉酒吧餐廳，並向受影響員工補貼八成薪金。林太昨天無提及補償方案，稱不希望見到員工因不能供應酒類而被裁減，會研究如何幫助他們；針對失業或就業不足者，政府仍在研究如何提供援助。

業界質疑成效 批為施政失誤埋單

身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人透露，聽到資訊是政府會採14日不准酒吧、食肆賣酒，反問不能賣酒之餘是否不讓人在食肆或酒吧喝酒，「將來是否停止賣食物？」他認為規例對業界影響很大，食肆不是病毒源頭，業界已做足清潔等防疫工作，食肆不賣酒，人群亦可以到其他地方；政府若要用此嚴峻方法處理，「就要拎錢出來幫業界找數，包括租金、人工」。

公民黨成員、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，現時飲食界已瀕死，批評要為政府施政失誤埋單，質疑政府推禁酒令作用，反問「是否不賣酒、不飲酒就不會染病？」他說，飲食業去年總生意額約1100億元，當中一半支付租金、人工，兩星期有關開支約20億元，認為政府要協助業界。

民主黨黃碧雲認為，政府應為飲食場所提供補償；若政府將來禁人群聚集，質疑會是借疫情作政治操作限制集會，要小心衡量。

許樹昌：已互相妥協 靠市民自律

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，禁賣酒不禁營業的措施是港府與商界互相「盡量妥協」的處理方式，但仍要靠市民自律避免聚集，如一兩星期後，該措施無法阻止與酒吧相關的群組爆發，或要修例限制營業時間。行會成員林正財稱禁賣酒切實可行，未來應否「加辣」限營業時間，他稱要觀察，質疑若無酒提供，市民還會否再到酒吧、食肆等與朋友歡聚場地，甚至婚宴會否繼續舉行。

明報記者

（抗疫新階段）

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