滯摩洛哥港人被接走 4人無機位

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，曾經滯留摩洛哥的4個香港旅行團，經旅行社努力後，大部分已返抵香港，只餘下4人在當地，旅行社正努力繼續為他們尋求返港的機位。其中一名滯留的團友吳小姐表示，她與丈夫原本報團去意大利，惟因疫情轉到摩洛哥，豈料疫情急速變化，摩洛哥關閉領空後，現時無法離開，已在當地滯留多日，現時留在酒店，食物供應充足。吳小姐說，雖然入境處有聯絡滯留當地港人，但質疑為何當局掌握團友人數，仍未能安排足夠機位，遺留4名團友在摩洛哥。她說丈夫患糖尿病，藥物幾近耗盡，希望港府盡快安排機位予他們返港。

在摩洛哥生活的港人Aisha昨在facebook發帖文稱，當地正在戒嚴，外出須持許可證，否則有可能被罰，又指今日（23日）起會進一步限制市民活動，包括公共交通工具停駛。

政府：一直透過使館了解情况

港府發言人表示，保安局及入境處一直透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館等了解及跟進情况。

（抗疫新階段）