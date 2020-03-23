秘魯封國軍警戒嚴 62港人滯留 保安局：已提供協助

星晨團友組互助團 自訂酒店

星晨目前有兩個滯留在庫斯科的旅行團合共21人，有團友表示，參加24天南美旅行團，於上月27日與另一個30天團一同出發，先後遊覽巴西、阿根廷及智利，本月13日抵達秘魯首都利馬（Lima），至15日轉到庫斯科，當晚得知秘魯宣布翌日（16日）凌晨起封國。團友後來自行上網訂酒店，並組織其他滯留港人成立互助小組；該團友稱當地物資尚算充足，但晚上8時至清晨5時戒嚴，日間有軍人在街上持槍巡邏，不敢外出，期望盡快離開。

星晨旅遊副總裁張淑雯表示，旅行社原於上周六（21日）安排所有的21名團員，乘搭一班南美航空的航班，由庫斯科往利馬，再轉機到巴西及杜拜等地，再飛返港。前晚到達機場前，才獲知該批預留機位已讓予其他人，所有團友臨時折返，現時仍在酒店。張淑雯稱庫斯科距利馬太遠，不太可能由陸路前往。她表示已聯絡港府及中國駐當地大使館，希望安排航班讓團友返港。

旅議會：機票難求 盼政府協助

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，由於秘魯已封國，旅行社難以為旅客訂購返港機票，正尋求政府協助。

秘魯於上周一（16日）起封國，除了本港旅行團滯留當地，亦有自由行港人滯留在不同城市，接到逾20名港人求助的立法會議員譚文豪表示，大部分人滯留在庫斯科，距離首都利馬逾千公里，循陸路需約20小時才可到達，再轉機到其他城市，認為安排他們撤離有困難；另有港人向他表示，計劃飛往美國再轉機返港，但他認為並非所有人均持有美國簽證，未必可以入境，期望港府協助。

明報記者

（抗疫新階段）