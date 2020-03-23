中大醫科：眼鏡裝鏡頭拍手術過程

校方設資助 援創新教學

新冠病毒疫情1月尾起在本港蔓延，中大當時察覺或有需要實行網上教學，立即開始統籌。以往中大師生甚少用Zoom上課，故校方特意安排逾20場網上培訓，讓師生熟習使用平台。

校方亦設「在線學習特別資助計劃」，供教師申請支援創新教學，至今已批出約20宗申請，每人有10萬元。

中大學能提升研究中心主任秦家慧說，有醫科生因疫情暫停到醫院學習，有導師用資助購買安裝於眼鏡的微型攝錄鏡頭，拍攝手術過程，供學生觀看。

錄教學片 補難做實驗缺陷

中大上周向學生發電郵，稱本學期餘下課程繼續在網上進行，然而部分涉實驗室、理論實踐的課堂難做網上學習。中大副校長（教學）潘偉賢說，以往相關學科教師已錄製不少教學短片，現時學生雖未能「落手落腳」做實驗，但可看示範短片學習，使課堂問題不延誤學生畢業。

中大現時每日有逾2500堂網上實時課堂，共逾7萬學生人次上課。校方向師生發問卷調查，發現電子學習下學生主動利用程式的聊天功能向教師發問；亦有學生反映網上教學解決以前在課室「看不清黑板」的問題。校方又稱，平時亦會留意facebook專頁「CUHK Secrets」，改善Zoom教學。

（抗疫新階段）