遙距上課 長者學生齊受益 社福界：網上小組訓練長者認知

基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心，平日有45至50個輕度至中度認知障礙長者到來接受認知訓練，如玩桌上遊戲、運動、園藝治療等，疫情來襲後小組暫停。

陳小姐87歲母親患有輕度認知障礙，認知功能及記憶力較差，農曆新年前仍到中心訓練，偶爾外出曬太陽，與其他長者談天。疫情下她不敢讓母親外出，3月初母親記憶、反應及體能都退步。

困家沒訓練 多長者認知轉差

不少照顧者2月開始致電中心求救，基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩說，不少照顧者說長者困在家中沒活動及訓練，睡眠質素差，亦發脾氣。有長者認知能力轉差，認不到家人，亦忘記如何如廁。

加插製番梘紙 增防疫意識

中心本月初起每周用Zoom舉辦兩次網上小組，由兩名社工帶領3名長者遙距訓練，訓練有認知元素、現實導向及疫情相關活動。「豉油嫂，記唔記得今日係星期幾呀？」中心社工陳曉嵐與陳嘉寶在熒幕前舉起紙牌，以誇張聲線提問，熒幕另一端的長者喜孜孜回應。為加強防疫意識，訓練加插製作番梘紙環節，長者在家人陪同下製作。

認知障礙患者難專注，每節網上小組由以往最長1小時減至半小時，也由6至8名長者減至3名。陳曉嵐說，長者在熒幕前可能只接收到七八成資訊，需家人從旁協助，加以動作輔助，並多讚賞長者。

現時有12名長者參加小組，陳小姐的母親是其中之一，她見母親笑得開懷亦感快樂。她明白疫情嚴峻，但冀在確保安全下母親仍能參與一些活動。

（抗疫新階段）