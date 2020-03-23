一月7宗外傭「即炒」 有人假日外出遭解僱

律師：僱主無權禁足

香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Estrada說，7宗求助中有外傭被僱主以疫情為由禁止假日外出，而她們堅持外出後被僱主即時解約，但因早前不少政府部門停工，難以求助，最後事主返回菲律賓放棄追究。其餘解僱情况如僱主因失業無力聘請外傭、因長居外地「避疫」而解僱留港外傭。

Shiella Estrada擔心「解僱潮」日增，要求港府考慮為外傭提供失業援助。

初抵港的外傭須強制檢疫14日，港府前日公布，僱主要為初到港外傭提供14日檢疫居所，否則外傭將被遣返原居地，有關僱主日後亦不能再聘請外傭。工會批評措施細節欠清晰，如隔離期間外傭薪金及飲食開支安排，要求政府加強對外傭保障。

工會憂現解僱潮

勞處：鼓勵僱主體恤

勞工處發言人稱，在標準僱傭合約下，僱主須為外傭提供合適住宿地方、免費膳食或膳食津貼及往返原居地旅費，但《僱傭條例》並無就外傭在家居強制檢疫期間工資安排作規定；發言人鼓勵僱主體恤和諒解僱員，彈性處理，鼓勵外傭在休息日盡量留在家中，但沒回應外傭因外出被炒是否違法。

僱主組織：無罩聚餐惹擔心

外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為疫情嚴峻，若僱傭未能就假日安排達成共識，僱主中止合約亦「情有可原」。她說不少港人已停止多人聚會，惟外傭在假日仍在鬧市如旺角或中環聚餐，又沒有戴口罩，容易交叉感染，令僱主擔心。

（抗疫新階段）