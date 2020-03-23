多部門今起再度有限服務 稅局返工者多過上次 被質疑罔顧風險

明報記者

受疫情影響，政府今日起實施特別工作安排，個別部門提供有限度服務（見表），以減低病毒傳播風險。

2月小組5人上班 今變43

有稅務局職員向本報表示，該局第二科署理助理局長昨午電郵公告，要求今周屬下每組別54人中43人必須上班，相比2月份首次因應疫情實施特別工作安排（每組54人只需5人上班）大相徑庭。該職員認為，稅務局可考慮向外界公告處理稅務的延緩措施，而非不顧員工健康風險要求上班。本報昨向稅務局查詢，截稿前未有回覆。

內部電郵稱大量緊急工作

據投訴人傳予本報的電郵，該名疑為主管的發郵件者稱，由現時至本月底仍有大量緊急及重要工作，公眾施壓處理評稅及退稅，「有責任同時間履行職務及達到社交區隔」。

商經局職員：

上次全組在家 今逾半人上班

另外，於商務及經濟發展局轄下一部門工作的公務員鍾先生（化名）表示，其所屬的部門最新上班安排要求「每日超過一半人返公司」，惟2月份時，其所屬組別可全組在家工作，運作如常。他擔心現時要求較多員工上班的安排，會增加感染風險。

外傭：設施再關 沒生活

康樂及文化事務署今起關閉康樂設施。本報記者昨於維園觀察，網球場有人使用，有市民稱昨日所有時段爆滿。

外傭Joy昨到場打球，得悉網球場將再度關閉感「很不合理」，認為打網球時球手相距甚遠，「比行山的更遠」，稱康樂設施再度關閉令她們「沒有生活」。

市民Lawrence則理解政府決定，認為關閉運動場影響不大，他仍可使用私人場地，又說近日確診增加無阻外出做運動，「做運動才會健康」。

多人圖書館輪籌「多借幾本」

昨早有數十人在中央圖書館外排隊取籌等候入內。吳太和就讀小學的一對子女一同等候。她表示，趁圖書館昨日最後一天開放，多借書本回家，又稱不會在館內久留，並體諒政府關閉圖書館的決定。

小三學生Hank說，停課期間「只可以做功課及睡覺」，生活苦悶，對圖書館再度關閉感到不開心。

（抗疫新階段）