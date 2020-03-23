網傳「減社交減傳播」圖 專家：估算粗略但助宣傳

網上有插圖（圖）稱，如一人減少一半的社交，30日後可由原來400人受減染減至15人；減75%社交則可減至2.5人。研究流行病學和生物統計學的高本恩昨接受本報查詢稱，有關插圖的統計屬粗略統計，但認為是合理的方法宣傳「社交區隔」（social distancing）的重要。他解釋，減少一半社交接觸的意思，是稱由原本每日一人會與10人緊密接觸減至5人。而所謂緊密接觸者，是用多於15分鐘近距離相處，包括巴士上旁邊乘客、辦公室座位兩旁同事等，須盡量減少這一類的接觸。而要減少社交接觸，最可行方法是足不出戶，或外出時與人保持距離。

高本恩承認，要整個社會減少一半社交接觸有一定難度，在香港減少30%至40%已屬不錯，而剩餘的10%可以戴口罩、勤洗手補足。他認為，香港過去兩個月已做出成果，維持新增確診個案數目在可控水平，期望市民不要鬆懈，否則確診個案可能迅速增加。

（抗疫新階段）