梁卓偉促短期考慮管制食肆 業界：須補助

梁卓偉昨於無綫節目《講清講楚》表示，未來兩周仍有大批港人從外國回港，形容現階段為「最高風險、最危險的轉捩點」。他呼籲市民自律，減少外出，將社交感染風險減至最低，並促請食肆考慮暫停夜市。他說，若上述措施仍不奏效，政府要在短期內考慮立法規管食肆，或參考英國做法下令關閉食肆、酒吧等場所，並補助基層打工仔工資至某一上限。他說，政府需果斷決定，認為若未來兩周「捱得過」，香港或可避過一劫。

社交聚會第二大感染源 林正財籲向食肆發指引

林正財以截至周六數字分析，撇除輸入個案，現25%確診可能感染途徑為「社交聚會」，與「同住家庭」（25%）並列為第二個最大可能感染源頭（第一為「源頭不明」，29％）。林認為，持續社區爆發危機愈來愈大，認為政府最多用一兩天時間觀察市民自律是否奏效，若無改善應先管制酒吧及婚宴場地等較高危地方，建議考慮向食肆發指引，要求提供足夠預防措施，包括保持社交距離，政府亦應檢視條例是否有空間，制定以公共衛生為本針對措施。

蘭桂坊集團主席盛智文接受訪問時建議，政府需在控制疫情及維持餐飲業生計中取平衡。他說，去年示威活動及當今疫情打擊餐飲業，蘭桂坊變冷清，「Many are dying（很多商店都捱不住了）」，認為限制人流是好主意，但若下令關閉，政府須補助受影響食肆的租金及薪酬開支等。

業界：人流已大跌 應針對高危區

餐飲聯業協會會長黃家和表示，最近晚市已人流大跌，「不要說1米距離，很多酒樓3米內都無客」。他認為，若要管制應針對高危地區，「蘭桂坊出事就管制蘭桂坊」；又說若食肆生意受影響，連帶食品、飲品供應商亦受影響，擔心疫情非一個月內完結，持續下去會出現食肆裁員及結業潮。

（抗疫新階段）