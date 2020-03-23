IB考試取消 按功課評核成績 主辦機構：最負責任決定 議員憂損收生公平

港逾2000學生 多國際校直資校開辦

本港不少國際及私立學校開辦IB課程，聖保羅男女中學、拔萃男書院等直資中學同時辦本地文憑試（DSE）、IB。此類學校均收學費，每年由數萬至20多萬元不等（見表），被視為「貴族學校」課程。過去不少香港學生以IB成績報讀大學尖子科，2018年港大醫科有逾半人用非聯招成績入學，被視為醫學院收生的其中一個主要渠道。

國際文憑組織（IBO）向核卷員發電郵，稱考慮了全球學校、學生等意見，形容決定是最負責任和最道德的做法（most responsible and ethical way forward），對事件表示抱歉。IBO又稱評卷員已正為各考生評分，感謝他們工作。

屬下有7間學校開辦IB課程的英基學校協會回覆稱，相信國際文憑組織會於本港時間今日（23日）下午正式公布詳情，屆時會通知第13班同學的家長。

教育界立法會議員葉建源表示，IB設有預計分（Predicted Grade）制度，用學生累積功課及報告評分，有考生會用預計分報讀大學，故即使無公開試分數，大學收生仍有分數可依據，但他強調預計分只屬校內評分，可能會影響大學收生的公平。他稱，IB機制與中學文憑試（DSE）不同，若DSE取消，難及相近評分但較完整的機制。

校長料不影響「有條件取錄」者

有中學校長稱，按慣常做法，大學會按預計分向IB學生發放有條件取錄（Conditional Offer），成績發放後，達一定分數可獲正式取錄，相信取消考試不影響他們入讀大學。他稱，公開試有一定佔分，不排除有考生可借此「拉分」，相信變動「或多或少」對學生有影響。

本港逾30間學校有辦IB課程，每年有逾2000名港生利用IB成績以非聯招途徑報讀本港大學，或赴海外升學。2019年有34名港生取得45分滿分。

明報記者

（抗疫新階段）