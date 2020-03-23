仁濟護士曾與確診父遊土耳其

周初返院工作 沒病徵須隔離

消息稱，該名女護士為年資淺的職員，她與62歲的父親於2月24日至3月3日到土耳其，其父親曾於3月9日與確診者食飯，3月21日求診時表示已經咳嗽數天並有痰，入院後有肺花情况。

仁濟醫院發言人證實，確診者的女兒為該院普通內科病房護士，曾陪同父親於3月初由土耳其旅遊返港，並於上周初返回醫院工作至周日早上。發言人指出，該名護士由返港至今並沒出現呼吸道感染病徵，工作期間遵照感染控制指引工作，包括佩戴及穿著適當個人防護裝備。該護士被列為密切接觸者，將檢疫隔離。

醫管局本月18日向員工發布的「防疫快訊」表示，外遊回港的同事14內不應返回醫院或辦公室工作，應留在家中自我隔離。如3月14日或之後離港，須申請年假用於返港後檢疫或自我隔離，如年假餘額不足，會被當作無薪假。

此外，本港昨日再多一名空手道運動員（302患者）染疫，為19歲的周家謙，早前與兩名先後確診的空手道運動員李振豪及曾綺婷同赴法國及奧地利集訓。

（抗疫新階段）