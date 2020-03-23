高拔陞：低風險患者或普通房隔離

林正財：擬迪士尼旁建檢疫中心

醫管局用於隔離懷疑及確診個案的負壓設施佔用率再創新高，當中負壓病牀佔用率首次突破五成。醫管局行政總裁高拔陞在網誌表示，隨着個案不斷急增，非常擔心醫院隔離設施不勝負荷，有需要會改變隔離患者策略，將正康復及傳播風險較低的確診者，轉到經改裝的普通病房隔離，騰出空間接收懷疑個案。

高拔陞在網誌指出，醫管局自1月底開始，為住院病人開展「加強化驗室監察計劃」，其後在2月中再擴展至急症室和普通科門診病人，為病徵輕微患者化驗深喉唾液樣本。截至3月20日，當局檢測了超過1.3萬名急症室及普通科門診病人，在社區找到35宗確診個案。他表示，該35人佔檢測總人數不足百分之一，但「在防疫戰中卻有着重要意義」，他們大部分沒有嚴重病徵，除了引證該病毒可能「隱形」外，亦成功截斷了35條傳播鏈，避免社區大規模爆發。

醫管局加強監察 稱截35傳播鏈

高又說，防疫是一場持久戰，要有心理準備與病毒共存一段時間。公立醫院在過去幾個階段的「加強化驗室監察計劃」已累積了經驗，未來會與衛生署進一步合作，為更多市民檢測。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情簡報會表示，負壓病牀及病房已啓用954張及507間，佔用率分別為51.3%及73.4%，創當局公布數字以來的新高。

高拔陞在網誌表示，隨着外地輸入個案不斷急增，非常擔心公立醫院的隔離設施最終會不勝負荷，因此在亞博館及北大嶼山醫院設立檢測中心，為懷疑個案做病毒測試。

高指出，醫管局會在有需要時改變隔離策略，正在康復和傳播風險較低的確診病人，將會轉往由普通病房改裝的隔離病房，以便騰出更多獨立隔離病牀接收懷疑個案，以減低院內其他病人和醫護人員受感染的風險。

確診者住同病房 庾慧玲：符標準

庾慧玲解釋，改裝的普通病房設負氣壓規格，希望將已經接受治療一段時間、情况穩定的確診者轉到上述病房繼續隔離，醫護會穿著全套個人保護裝備。她又稱，將確診個案放在同一個病房，符合感染控制標準。

（抗疫新階段）