稱疫情嚴峻 梁栢賢倡禁非港人入境

港府指出，現從機場入境的超過九成是香港居民，自3月19日起全面實施海外抵港者要強制檢疫14天後，非香港居民抵港數字由2月份平均每天不足4,300 人，下降至過去幾天的平均不足620人，佔機場總入境人數9%；當中200多人來自澳門，並已由旅遊巴接載從香港機場直接回到澳門。港府稱隨着不少地區實施出入境管制，返港航班大減，非香港居民的入境數字應會維持在極低水平。

指不截源頭屬「奇怪政策」

梁栢賢昨亦在社交媒體促請政府禁止非港人入境，「刻不容緩」。他說政府有責任照顧香港居民，但非港人若多一個確診，就多一個醫療負擔，「萬一有一個成為超級傳播者，造成集體感染，這個風險有必要嗎？」他續稱，風險管理就是少一個傳播者，就會少一個社區爆發的風險，認為政府加強檢測合理，但不去堵截源頭屬「奇怪政策」。

衛生防護中心前總監曾浩輝在NOW新聞台《大鳴大放》稱，預計未來一兩個月會續有大量輸入個案，為免進一步加重本港醫療系統負擔，值得考慮全面禁止非香港居民入境。

現時機場抵港者若是年滿65歲的長者或與長者同住者，政府會向他們派發樣本瓶收集深喉唾液以檢驗病毒。梁卓偉昨在無線節目《講清講楚》表示，本港疫情處於高風險時期，現時英國、法國、瑞士及加拿大屬最高風險地區，建議擴展病毒檢測至所有歐洲及北美洲入境者，向他們派樣本瓶，以提升檢測率。他說明白化驗室有限制，未必立即有化驗報告，「但6小時不行，12小時、24小時、48小時都可以吧？點都好過你不知」。

梁卓偉倡擴歐美入境須檢測

他說，政府未來數日須果斷推出措施，從源頭堵截，「要將所有資源放在源頭去做」，料未來一兩周屬最高峰，如可用一切方法捱過，相信香港可守住，不會出現本土持續爆發。

（抗疫新階段）