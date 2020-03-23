台灣轉機 留美港生放行無手帶 事主：申報表無問曾到哪國 41人違檢疫令警通緝

明報記者

港府上周四起，要求所有外地到港人士須接受14日強制檢疫，相關人等會獲發電子手環，但不包括澳門及台灣返港者。

「無人問我是否轉機」

今年22歲大學生的董先生說，他到美國華盛頓當交換生，本月18號由洛杉機坐飛機飛台北，再由台北轉機，至上周五抵港。他憶述當日4時半下機後按指示經藍色通道入境，再到櫃枱向職員遞交健康申報表，即獲放行離開。董稱入境時「無人問我是否轉機，亦無派手帶」，他拿行李後覺不妥，主動向機場職員報稱由美國返港，職員稱要向衛生署尋求指示，但他等逾一小時仍無下文，再向職員詢問時，獲覆「不一定要戴手帶」。董質疑檢疫過程兒戲，唯有自行在家隔離14日。

被問疏忽 衛署未正面回覆

衛生署發言人稱，從台灣抵港並於到港當日前14日曾到訪外地人士，亦會被分流至指定地點做相關檢疫安排，本報就事件查詢有否涉及人為疏忽，未獲正面回覆。據悉由台灣返港者經藍色通道後，需與其他入境者一樣，按有否病徵分流至綠色或紅色通道，暫時未知董先生未被分流原因。

外籍女子繫手帶乘巴士惹虛驚

另外，近日網上多次流傳有人不顧檢疫令離家，昨日facebook流傳一則「虛驚」消息，帖文指一名手腕上繫有電子手帶的外籍女子，乘坐九巴269D線巴士，乘客見狀大驚並報警，最後巴士司機截停該女子，乘客於城門隧道轉車站下車。警方回覆，昨午獲一名巴士司機報案，指該名33歲非華裔女子昨早搭乘航班抵港，接受病毒測試後結果呈陰性；事主當時正轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。九巴稱已為巴士消毒。

警方昨晚深夜發稿，表示通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違規者，發現5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶，警方已全數截獲5人，並考慮檢控。警方另指，有36人擅離家居未尋回，已向他們發出通緝令。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，現時健康申報表中毋須填過去14日到訪地區，如檢疫人員走漏眼，任由歐美經台灣轉機抵港者「掂行掂過」毋須檢疫，也會成播毒源頭，但台灣將禁非台灣籍旅客經台轉機，故風險也相對降低，但他認為港府也應加強申報機制。

（抗疫新階段）