醫護呼籲：我堅守崗位 你堅守在家

【明報專訊】新型冠狀病毒個案急升,惟部分食肆、商場人流未明顯減少。本港醫護人員響應世界各地醫護界近日行動,舉起「I Stay at Work for You. You Stay home for Us」、「為了你,我堅守崗位;為了我,請你堅守在家」標語,香港公共醫療醫生協會昨收集了30多張照片上載facebook,稱醫護會繼續努力,「大家也不要鬆懈!」醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲昨亦呼籲隔離者要堅守在家。