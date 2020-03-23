醫護呼籲：我堅守崗位 你堅守在家

香港公共醫療醫生協會昨日於facebook上載逾30張醫護人員舉標語的照片，包括港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰，曾任瑪麗醫院副行政總監、現任內科顧問醫生李國維，杏林覺醒成員、屯門醫院醫生黃任匡；另有身穿全套保護裝備於亞洲國際博覽館臨時檢測中心的醫護。

協會於帖文表示，每日新增確診病例大增，醫院情况嚴峻，呼籲市民保持個人衛生，避免不必要的活動和社交，戴口罩和勤洗手；有隔離令和須居家醫學監察者，必須遵守規則，不要外出。食衛局長陳肇始昨亦轉載相片，籲市民避免社交聚會或到人多地方，盡量留在家中。庾慧玲昨於記者會主動稱，為了醫護人員向大家呼籲，「為了香港，我們的醫護人員會緊守崗位；為了香港及醫護人員，希望留家隔離者都要堅守在家」。

（抗疫新階段）