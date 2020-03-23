妻反對自薦 dirty team醫生：有些事必須做

瑪麗醫院內科B6病房主要接收須隔離個案，負責為懷疑個案檢疫，病人入房後接受檢測，等待結果，再按陽性或陰性以及病情，分配到不同病房，是抗疫的第一道防線。擔任醫生7年的瑪麗醫院矯形及創傷外科醫生黃嘉衡，在疫情開始的時候，上司表示需要其他部門協助內科，所以他自願加入，「我的主管也有站出來，願意做最前線，即是見習醫生的工作，lead by example（以身作則）」。

加入抗疫團隊，醫生每次要做2星期，護士則要做6星期。黃說太太反對他自薦，認為「入到去可能死人」，「但有些事情必須要做，要念及她的顧慮，但我依然照去」。

關心病人肚餓 如家人般照顧

進入此病房的病人，雖未被確診，但面對疫症的恐懼，病房外的人未必明白。來自大口環根德公爵夫人兒童醫院的外科註冊護士劉倩婷說，若然看到病人不開心，也會主動與他們聊兩句，「這一陣子case比較多，有病人會問可否快點出結果，也有人會說很肚餓」，雖然這不是她的職責，但她也會主動幫病人找餅乾等乾糧，並留意膳食安排。

「我們要安全入，安全出」

劉倩婷說，曾有確診者一度驗出陰性，她送該病人上輪椅離開，最後才知原來那病人是陽性。知道事件後她很緊張，因自己當時只是戴着普通外科口罩與這病人接觸，不過很快她的心情便從擔憂變成感動，「很多同事WhatsApp我，說無事的！不用怕！令我覺得這一班人不單單是同事，更是戰友」。

瑪麗醫院內科病房經理葉俊機統領B6病房護理團隊，2003年SARS時，他是實習護士，在骨科病房工作，形容當時接觸病人少，跟足醫院指引工作便不會擔心太多。現在他已成為病房經理，要關顧的不止自己，而是整個團隊的安危，不能鬆懈，例如物資要適當使用，猶幸團隊都是自薦加入，士氣高昂，「現在我不能只看自己，我們要安全入，安全出」。

的士司機悉身分 免費載一程

瑪麗醫院內科資深護師廖德偉說，從小到大「都無想過自己可做什麼」，但入職護士後，見到病人痊癒會很有成功感。抱着這個心態，他亦自薦加入抗疫團隊。

抗疫團隊不是孤身作戰，他們獲市民支持，收到湯券、維多C等等。

黃嘉衡更說曾有的士司機知道他是醫護後「送他一程」，種種都讓這群醫護心頭一暖。

明報記者 黃心悅

（抗疫新階段）