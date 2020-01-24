確診破300宗 3群組繼續爆 昨44宗三成沒外遊 比例近11日新高 何栢良促禁夜街

本港昨增44宗確診，累計318宗個案，包括1宗疑似個案。昨日新增確診中，15宗潛伏期沒外遊紀錄。本報分析過去11天確診者資料，昨有34%個案沒外遊紀錄，比例為過去11天最高（見圖），包括4宗曾到蘭桂坊消遣的個案，而衛生署至今亦未確認蘭桂坊相關個案的源頭。

凱莉山增4宗 張竹君料與交流團無關

社區至少3個群組正爆發（見表），凱莉山學校群組涉6人，包括3名教師，其中兩人為夫婦，另有一名教學助理。早前確診的31歲男教師（第174宗）曾與昨確診的教師（第286宗）於1月帶7名學生到瑞士交流，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說瑞士團至今已過潛伏期，相信染疫與交流團無關，學生沒病徵，要醫學監察。

張昨補充，該男教師曾於病發日（3月9日）與36歲男子（第162宗）聚餐。男教師的妻子（第222宗）沒外遊，早前已確診。翻查紀錄，該男教師於2月28日至3月8日到瑞士旅行，並於病發後7日回校；同日25歲女教學助理（第243宗）亦回校舍。

香港凱莉山學校發言人回覆本報查詢稱，兩名確診教師1月帶學生往瑞士交流，相信感染原因是其個人活動，如外遊、朋友飯局及燒烤。發言人稱，因停課沒學生回校，教師只輪流回校一兩天準備網上教學教材或錄影。發言人又稱，上周四五全校大清洗及消毒，並要求所有教職員在家隔離14天；與確診教師有密切接觸的教職員已接受病毒測試，全呈陰性。

愉景灣婚宴群組亦增加4宗確診，至10人，包括31歲、由馬來西亞返港的新郎（第295宗），婚禮3天後病發；另一31歲男出席者亦確診（第287宗）。蘭桂坊消遣群組增至最少9人，昨新增4宗沒外遊患者，其中29歲男（第276宗）在多間酒吧工作玩音樂。美洲旅行團31人中，昨新增2宗確診，至7宗。

蘭桂坊源頭未明 許樹昌：病毒或滲社區

蘭桂坊相關個案源頭未明，中大呼吸系統科講座教授許樹昌推斷，不排除有人在強制檢疫令實施前抵港，將病毒帶入社區，但現難以追蹤源頭。許說多群組爆發代表本地傳播源頭增加，若找不到源頭，相信病毒已滲透社區，或引起另一波爆發。他說港府曾討論需否限制食肆營業時間，但傾向「未做這一步」，建議食肆單向排列座位、不接大型聚會生意。他認為若這些措施未能堵截與食肆、酒吧相關個案，或要考慮引用法例關閉有關場所。港大醫學院院長梁卓偉亦倡議，可研究縮短食肆營業時間（詳刊A3）。

何：倘不「戒嚴」 未來一周確診飈升

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，確診個案已出現「噴泉式」增長，形容情况有如韓國大邱市及武漢市爆發初期，促政府採果斷措施，包括落實類似「戒嚴」，在晚上部分時段禁止沒緊急需要者外出或聚集，否則未來一周確診數字或會「火箭式」增長。

明報記者

（抗疫新階段）

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