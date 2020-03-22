防疫包寫「武漢肺炎」 民政處叫停區會派發

稱「資訊變得不準確」

灣仔民政事務處回覆查詢稱，因應最新情况及發展，留意到有關小冊子有部分資訊變得不準確，因此提醒機構和各區議員，謹請他們停止派發相關小冊子，以免引起公眾誤會，這不影響派發防疫包一事及包內的其他防疫物資。

區會主席：民政專員曾批核

楊雪盈向本報稱，灣仔區議會與循道衛理中心、聖雅各福群會及浸信會愛群社會服務處合辦「灣仔區同心抗疫行動」，民政總署要求區議會抽起相關小冊子，但她認為抽起小冊子後防疫包就不完整，街坊不會知道是灣仔區議會派發，而民政處亦沒有提供方案讓人知道防疫包是區議會派發；而且小冊子在2月28日付印，民政專員曾批核，認為對方也有責任。

楊說，相信合辦社福團體受壓下不會派發防疫包，批評政府不幫民間籌集物資，但又打壓派發物資的團體，「將政治鬥爭鬥到上腦」。有關團體合共有7500份防疫包，每個內有10個口罩、洗手液、消毒棉等，她已向議員分發，每人分得240份。

楊雪盈認為民政事務處不能干預機構及經區議會通過的活動細節，即使停派，亦需由區議會通過，建議處方將此項議程提交周二的區議會大會討論。

（抗疫新階段）