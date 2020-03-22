驗陰性後被指屬接觸者 外遊男再送普通病房

早前到瑞典公幹的阿D上周三（18日）返港，因喉嚨有少許不適，抵港後向衛生署人員如實申報，由於當時尚未有亞博館的臨時檢測中心，他由下午3時半等到上周四下午6時，才被送到仁濟醫院做病毒測試。在負壓病房等待至上周五（20日）檢測結果呈陰性後，他準備回家，惟衛生署指他可能曾在機場與確診患者接觸，要求他繼續留院。

憂倘中招會傳染同房病人

阿D被安排入普通內科病房，同房有3人，有人得知他可能曾與確診者接觸後，向醫護要求出院。阿D在內科病房期間，亦擔心會傳染同房的人，「一世都不安樂」。他認為做了檢測屬陰性，就應讓他歸家繼續檢疫，若陽性就送入病房隔離，不解為何會出現如此混亂。

住一日出院 無人辦檢疫手續

經多次詢問下，衛生署終說他無與確診者接觸，於昨午可以出院，但卻無人為他辦理檢疫手續，現時沒有檢疫令限制他出入，但他會自行留家14天。

醫管局回應稱，上述病人於3月19日經衛生署港口衞生科轉介送院，經病毒檢測後確定並非確診，院方遂安排病人在普通內科病房留醫等候出院，並聯繫衛生防護中心，院方獲悉病人毋須送往其他隔離地點 ，於是安排他於21日出院。

（抗疫新階段）