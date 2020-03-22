瑪麗調亂樣本 誤放兩陽性者 已召回送院 醫局致歉認不夠嚴謹

收7亞博樣本 調亂4個

醫管局稱，其位於瑪麗醫院的化驗室前日負責測試7個來自亞博的樣本，至昨凌晨覆檢時，懷疑過程中有4個樣本對調，兩名已歸家接受家居檢疫的人實際結果為陽性，之後被送院治療；而另兩名原本初步陽性、仍在等候結果的人則證實結果為陰性，其後獲安排返回居所接受14天檢疫隔離。

截至昨晚9時，共有108人送到亞洲國際博覽館，14人到北大嶼山醫院做病毒測試，有80人測試結果為陰性，已歸家檢疫；至於測試呈初步陽性的個案，醫管局稱會在進一步檢測後公布。

兩陽性者無密切接觸者

醫管局總行政經理庾慧玲說，兩名對病毒測試確實陽性者，分別為一名居於粉嶺村屋的24歲男子，以及一名在北角華美達盛景酒店的18歲女子，二人皆沒有密切接觸者。她說，化驗過程中，樣本應要先核對資料再放入儀器檢測，而每個樣本有標籤寫上編號。她承認出現編號對調的情况是工作不夠嚴謹，向受影響者致歉。

林鄭：化驗室不足 難全部入境驗

食衛局長陳肇始稱，會加強對無病徵的入境者作病毒檢測，對象為來自高危地區如歐洲、英國、美國的65歲或以上長者，或是與長者同住的人，他們會獲發樣本瓶，自行收集深喉唾液樣本後由家人送到指定收集點，初步每日會發出400至500個樣本瓶。

根據入境處資料，本月19日和20日分別有6771人和7074人經機場入境。現時衛生署未對所有入境者作病毒測試。被問為何不對所有由高危地區返港的人做測試，林鄭月娥說，現時要面對多項不足，包括治療設施、隔離病房和病牀、檢疫中心、防護裝備及口罩、病毒測試劑和化驗室的能量。她說醫管局和衛生防護中心的兩個主要化驗室，「差不多未停過機，令每日可做的測試加倍，但都不夠用」。她續稱，若要將這兩日由機場入境的六七千人安置在一個地方，並等化驗結果出來才讓他們離開，需時很長，而即使前日亞博的幾十宗個案亦需10小時以上，故認為並不切實可行。

前日從倫敦來港轉機回上海的劉小姐說不太擔心檢測結果被調轉，認為香港醫療條件比內地好。她因轉機時發燒被送到檢測中心，獲悉檢測結果呈陰性後，要自行返回機場取回證件，並於今日乘飛機回上海，當局不視她為入境者，毋須強制檢疫。

大學生歐先生從芬蘭赫爾辛基回港，入境前因申報「有少少咳」，獲安排到亞博檢測病毒。他稱有在場者「咳得幾犀利」，但逗留期間沒人檢出呈陽性被送院。

另一名賴小姐前日由亞博離開後並無獲派電子手帶，她回機場取行李時與朋友自行聯絡衛生署人員，終取得手帶。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，檢測中心前日才設立，留意到要檢疫者離開後再取手帶的安排不好，現時會不分有無病徵，均向所有抵港的人派發手帶。

明報記者

（抗疫新階段）