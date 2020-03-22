無權禁食肆酒吧營業 政府信勸喻已有效

考慮地氈問題 政府不徵酒店檢疫

需否徵用酒店作檢疫設施，政府思路是不會就此作出政府行為，須檢疫者可以自行選擇。陳肇始昨日在記者會上同樣提到，根據第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》，從外地回港者主要是家居檢疫為主，但酒店亦可以是檢疫地點的選擇，有酒店提供相關的「套餐服務」。她稱衛生署已與酒店業聯繫，提供指引，讓他們知道注意事項。她強調，是否安排隔離檢疫服務，是個別酒店的商業決定。

據悉，政府有考慮是否限制飲食場所營業，不過沒有法定權力去做，但認為經過出現懷疑在酒吧感染的個案後，市民會有意識不去飲食場所，事實上現時有酒吧自行暫停營業，相信勸喻有效。

黃碧雲批無決心 「不應只做飲食界提款機」

民主黨立法會議員黃碧雲說，政府在有防疫需要下，可以通過訂立附屬法例，禁止飲食場所營業，批評陳肇始「唔為意」有相關法律，「一係無知，一係無決心」。她認為，政府不應只做飲食業的「提款機」提供津貼而不對業界有任何要求，如要求飲食業不做堂食、限制營業時間等；又指外國甚至資助停止營業的飲食場所「出糧」予員工。不過，她強調「行到呢一步之前，仲有好多步可以做」，例如禁止所有非港人入境。

對於徵用酒店，黃碧雲認為食衛局若擔心酒店設地氈不適合做檢疫設施，「有心可以解決」，她稱現時家居檢疫者可以「周圍走」，隨時社區大爆發，政府應「包起」一棟酒店集中檢疫，可向須檢疫者收取部分金額。

明報記者

（抗疫新階段）