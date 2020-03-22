昨仍未收手帶確認短訊 抵港者憂被控

職員稱多人無法啟動程式

曾小姐上周五傍晚6時乘飛機由倫敦抵港，她說抵港後先排隊領取一份抗疫資料文件，然後排隊領取手環及遞交強制檢疫令表格，並獲通知要居家檢疫至4月2日為止。由於擔心在機場易受感染，她急急趕回家，打算返家後才安裝「居安抗疫」程式，不過她用程式掃描手環上的二維碼、輸入手提電話號碼後，卻一直無收到確認短訊，因此無法輸入短訊標示的密碼及完成啟動程序。

她多次致電熱線查詢不果，至昨晚終獲職員接聽，對方稱近日很多人來電反映無法啟動程序，籲她若周一仍收不到確認短訊再來電查詢。她說，政府早前表明不配合戴手帶及啟用程式，可能被控，她既擔心檢疫期因未能啟動程式而延長，亦擔心隨時被檢控。

上周四與弟弟由倫敦返港的梁小姐說，弟弟早前收到的密碼無法成功啟動「居安抗疫」程式，再要求另一組密碼，惟至昨日仍未收到，只好繼續致電熱線求助。她稱自己的手帶用了兩日，已「殘咗少少」，又試過凌晨4時要求她掃描手帶，不太確定是家中網絡不穩定抑或有其他原因。

（抗疫新階段）