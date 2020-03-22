家居檢疫多甩漏 網傳剪手帶避監察 違檢疫令不警告即檢控 昨截4人

資科辦：不會知用家剪手帶 會要求不定時掃描

政府資訊科技總監辦公室回應稱，現時手帶內並無電子裝備，主要追蹤用家手機信號，不會知道用家是否已剪下手帶，但會不定時要求用家掃描手帶。

網上流傳有戴上手帶的人，在社交媒體教人剪下手帶並把電話放在家中，就可避過監察；亦有人發即時動態，展示把手帶完整地由手上取下；有相片顯示有人戴手帶到食肆用膳。

林鄭月娥昨表示，會對違反檢疫令者採取「零容忍」態度，要求執法部門加強突擊檢查，亦會到人多聚集的處所加強巡查，若檢疫者在街上被發現，會被立即檢控。她說，有留意到社交媒體上有人公然違反檢疫令，指資科辦現有監察到4人違規離開家居，警方馬上上門尋獲，衛生署會轉送他們到禁閉的檢疫中心，警方亦會錄口供，並提出檢控，一經定罪會監禁6個月及罰款2.5萬元；早前有3宗內地返港者違令，會在本周內提訊。

留學生外出吃麵 4人落口供送駿洋邨

警方消息人士說，昨天收到資科辦通報有手帶信號出現問題，隨即採取行動，到相關人等報住地址，並找到4人，包括居於流浮山的19歲男留學生，懷疑他戴着手帶外出吃麵，以及16歲居九龍塘女留學生，她疑曾外出但否認，另有一名外籍人士等；4人昨被送到駿洋邨強制隔離，並已落口供，會交衛生署決定是否檢控。警方昨晚並聯同衛生署到蘭桂坊巡查是否有佩戴手帶的人。

警方稱收到相關政府部門提供涉違反檢疫令者的資料後立即派員突擊檢查，就其他涉嫌違令的資料，警方會調查以協助相關部門的執法工作。

食衛局副秘書長（食物）鄭鍾偉昨晨出席港台節目《星期六問責》時說，政府上周四及周五共派出1.14萬條手帶，所有包含啟用應用程式密碼的手機短訊均於上周五內發出，指現時發送短訊的問題已完全解決。被問手帶未能即時啟用，會否有監察漏洞，食衛局長陳肇始在同一節目表示，能即時啟用手帶是監察的其中一部分，但亦要考慮即場啟用程式會在機場造成擠塞等問題。

資科辦回應查詢稱，監察手帶為塑膠製造，內無電子裝備，須配合手機應用程式使用，主要是追蹤用家的手機信號有無改變，而非追蹤手帶；但系統會不定時要求用家掃描手帶，若一分鐘內無按指示掃描，就會有其他跟進行動。就有受檢疫者至今未能啟用手機應用程式，資科辦說若遇到這情况要致電熱線，當局會提供協助。

田北辰：官員明知有漏洞 仍博一博使用

立法會議員田北辰曾替政府牽線購買另一款電子手帶，他稱其介紹的手帶內有電線，剪斷即可發現，惟他問過官員，稱未能及時訂到足夠數量，故改用現時的手帶，明知會有被剪走的漏洞下，仍決定「博一博」檢疫者不敢剪去。他認為，是「『阿姐（特首）』有政策，下面就無對策」，在設備不完善情况下「頂住先」。

明報記者

（抗疫新階段）