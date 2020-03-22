Fitness First會員中招 上環南豐分店關兩周

Fitness First昨日在社交網站表示，接獲通知稱一名會員於前日（20日）確診新型冠狀病毒，有關會員曾於上周三（18日）傍晚約7時在上環南豐大廈分店接受私人教練課程。

Fitness First前日已公布，所有分店將於昨日和今日停業兩日，作預防性消毒。該中心昨稱，南豐分店要延長停業兩周，至下月4日才重開，南豐分店員工亦會自我隔離14日，其他分店會按原定計劃於明日重開。Fitness First表示，將控制所有分店團體課程參加人數，增加每人活動距離，又呼籲有病徵者勿健身。

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌昨日在電台節目稱，到公共健身室健身是高危活動，應盡量避免，若健身要戴口罩，健身室亦應經常清潔。

有確診者曾光顧譚仔三哥天瑞分店

另外，譚仔三哥米線昨午收到衛生防護中心通知，一名確診者曾在確診前光顧天水圍天瑞分店。發言人表示該分店已即時停業3日，周二重開，會作全面消毒，已開封或經處理的食材會棄置。該分店全部員工會自我隔離14天，重開後由其他分店員工上班。

（抗疫新階段）