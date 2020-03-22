屈臣氏男職員發病後蒲蘭桂坊9處 同消遣女子赴婚宴 再8人染病

本港近日出現多宗無外遊史的本地個案，當中屈臣氏、蘭桂芳和愉景灣婚宴群組互相關連（見圖），當中35歲男子（第217宗）和34歲女（第191宗）是屈臣氏集團的同事。35歲男子於3月13日腹瀉，同日與34歲女同事和另一名27歲女友人（第250宗）到蘭桂坊消遣，兩女子3日後（16日）病發，分別發燒、咳嗽及喉嚨痛。35歲男子發病後3日內（13日至15日），最少到過蘭桂坊附近9處地點，包括雲咸街、些利街、砵典乍街、德己立街和蘭桂坊等。

賓客親屬無赴宴亦染疫

該34歲女子在蘭桂芳消遣後翌日（14日），到愉景灣酒店參加有逾80人的婚宴，婚宴後最少6名其他出席者確診及初步確診，包括新郎、新娘的姊姊和媽媽，當中新娘的姊姊（第259宗）最早於婚宴翌日病發，另最少3人在4日後（18日）病發，其中29歲女賓客（237宗）將病毒帶回家，傳染給20個月大的女兒和59歲父親，二人暫初步確診，令這婚宴群組增至9人確診及初步確診。

35歲屈臣氏男員工到過的9處地方中，包括「德己立街20A號」，該處一所餐廳昨停業，員工說不清楚是否有確診者到訪。該35歲男子亦到過「些利街2-4號」（即LL Tower），2樓一家酒吧的員工李先生說該患者沒光顧，但老闆要求周六周日關閉清潔。

梁栢賢促禁非港人入境

醫管局前行政總裁梁栢賢昨在facebook發帖稱，蘭桂坊應關閉清洗，減低因環境污染的傳播風險。他又稱，近日新增個案以輸入為主，有必要全面禁非港人入境。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，到酒吧和食肆均高危，「同打邊爐無分別」，呼籲近期回港者不要到蘭桂坊，政府應考慮限制其營業時間。他說，近期確診者都有香港身分證，政府推強制檢疫後已很少旅客入境，即使封關也不會有很大分別，但會令市民覺得政府的防疫措施更謹慎，若發現外國人入境時帶病毒，政府可考慮短暫封關，例如禁非港人入境一個月。

為調查接受檢疫者有否到蘭桂坊消遣，警方聯同兩名醫療輔助隊隊員合共約40人，昨晚約9時15分到蘭桂坊及雲咸街一帶的地舖及樓上酒吧查牌，有地舖酒吧職員為到場警員量體溫，警方未發現戴電子手帶的人。行動於晚上10時許結束。另外，尖沙嘴諾士佛臺亦有相同行動。

食物及衛生局長陳肇始昨稱，現無法律基礎要求餐廳及酒吧縮短營業時間，甚至暫停營業。她說留意到近期多了人去酒吧及餐廳，強烈呼籲未來數周保持社交距離。

明報記者

（抗疫新階段）