源頭不明 長沙灣公司兩同事中招 昨增37個案 張竹君：近日數字得人驚

4本地個案源頭不明

本港至昨午4時累計有274宗確診及疑似確診個案，除了多宗輸入個案，張竹君昨在記者會說，昨有4宗源頭不明的確診及初步確診本地個案，其中一宗患者是50歲女子（第263宗），住在石蔭東邨蔭恆樓，在荃灣上班，沒有「高危因素」。另一名患者是48歲男子（266宗），住在淺水灣麗景道24號麗景園，在荷李活道上班，附近的健身中心Pure Fitness曾有確診者到訪，但該48歲男子本身不是在健身室工作，衛生防護中心會再詢問其接觸史。

另有公司同事見病徵 憂小爆發

另外，兩宗源頭不明的初步確診者是同事，他們在長沙灣昌隆工業大廈上班，另外6名同事當中，部分人出現上呼吸道感染徵狀。張竹君昨拒絕透露上述患者任職公司的名稱，但表示對此個案感擔心，憂慮該公司出現小型爆發，正追蹤其他同事，亦已通知該公司及大廈大清潔。

除了上述4宗個案，衛生防護中心昨晚公布的資料中，新增一宗本地個案，患者是35歲女子，3月15日病發，她是愉景灣婚宴群組中最早病發的患者。該群組昨共新增5人確診及初步確診，累計增至9人（見另稿）。

此外，多個群組昨繼續有新增確診及初步確診個案，其中曾到加拿大、秘魯和玻利維亞的美洲旅行團，31名團友當中，昨日新增3宗確診及2宗初步確診，令全團增至5人確診及2人初步確診。至於曾到法國和奧地利集訓和比賽的空手道港隊運動員，昨再多一人初步確診，是港隊代表周家謙。

張：盼回港潮過後數字回落

張竹君說，近日每日新增確診個案有數十宗，形容數字「得人驚」，但由於近日大批在海外的港人返港，故情况可以理解，希望這批港人回港後，新增確診數字會逐漸回落。她又說，昨日新增的源頭不明本地個案，有可能是由輸入個案產生，擔心會發生本地爆發，呼籲市民嚴陣以待，在這段時間繼續保持社交距離，使用其他方式聚會，例如網上聚會。

張竹君又說，現時本港暫未出現社區爆發，但若源頭不明的本地個案愈來愈多，就有可能出現社區爆發，屆時再追蹤及隔離緊密接觸者或不再有效，需要改變現行的圍堵政策。

醫管局：正改裝普通病房作隔離用

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，截至昨日已使用了954張隔離病牀及507間隔離病房，使用率分別約48%和73%。她說，醫管局正將部分普通科病房改裝為隔離病房，期望本月底可使用。

明報記者

（抗疫新階段）