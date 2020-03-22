政府商建港版小湯山 現分歧暫未落實 分流疑似個案 選址考慮包括亞博館

知情者：疑似個案大增

送公院致「白車」排長龍

知情者指出，公院爆滿的壓力在於疑似個案數量大，在未有亞博館前，只要由外地返港有病徵，就會列作疑似病人送入公院，致每日數以百計的人送院，並出現「白車」排長龍情况；現有亞博館為機場返港有病徵者即檢，驗到陽性才送院，公院壓力稍紓，但當下一步疑似個案再急增，就要想辦法分流。

林正財：可考慮展覽中心

行政會議成員林正財稱，暫時每院的確診個案人數不多，應可以「頂住」，反而是留院懷疑個案多，故要分流。他認為，可考慮把懷疑個案調到展覽中心處理，猶如（北京的）小湯山醫院，條件是要有高樓底及用高的間隔牆，然後放牀，而他已與港大微生物學系講座教授袁國勇商討過。林正財認同缺乏獨立廁所是個問題，但病房也沒有很多有獨立廁所，故重要是做好清潔程序。

有消息人士表示，建「港版小湯山醫院」的概念曾在特首林鄭月娥主持的防疫會議上討論過，但有政府部門反對，指技術上難以做到，暫未到落實階段。

醫局：兩三個康復病人

考慮同房留醫

醫管局行政總裁高拔陞昨日說，公院負壓房使用率已達七八成，實際運作上已近滿，日後家居隔離者有輕微病徵亦可能送到臨時檢疫中心檢測，並考慮將兩三個康復病人搬到同一負壓病室；但全球疫情急速爆發，若情况惡化，將再研究不同服務模式。

有工程師表示，亞博館適合做臨時檢疫中心，因為該處空間大、通風好，亦安排檢疫者到室外位置取樣，場內有足夠廁所，分別供工作人員及檢疫者使用。對於用亞博館或展覽場地做「港版小湯山醫院」，他稱需有詳情方可評論，但「不會說是無可能，若要做，就自然會想方法做到」。

明報記者

（抗疫新階段）