政府商建港版小湯山 現分歧暫未落實 分流疑似個案 選址考慮包括亞博館

【明報專訊】控疫關鍵是避免醫療系統癱瘓，公立醫院負壓房使用趨飽和，醫管局已需考慮放寬獨立隔離治療，兩三個新型冠狀病毒康復病人擬置同房留醫。據了解，港府內部已部署一旦公立醫院負荷不到的應變計劃，由特首主持的高層會議曾討論建立「港版小湯山醫院」，用作分流疑似個案等，選址考慮包括正用作檢測中心的亞洲博覽館，但據悉政府內部對此方案有分歧，認為技術上難以做到，暫未落實。
知情者：疑似個案大增
送公院致「白車」排長龍
知情者指出，公院爆滿的壓力在於疑似個案數量大，在未有亞博館前，只要由外地返港有病徵，就會列作疑似病人送入公院，致每日數以百計的人送院，並出現「白車」排長龍情况；現有亞博館為機場返港有病徵者即檢，驗到陽性才送院，公院壓力稍紓，但當下一步疑似個案再急增，就要想辦法分流。
林正財：可考慮展覽中心
行政會議成員林正財稱，暫時每院的確診個案人數不多，應可以「頂住」，反而是留院懷疑個案多，故要分流。他認為，可考慮把懷疑個案調到展覽中心處理，猶如（北京的）小湯山醫院，條件是要有高樓底及用高的間隔牆，然後放牀，而他已與港大微生物學系講座教授袁國勇商討過。林正財認同缺乏獨立廁所是個問題，但病房也沒有很多有獨立廁所，故重要是做好清潔程序。
有消息人士表示，建「港版小湯山醫院」的概念曾在特首林鄭月娥主持的防疫會議上討論過，但有政府部門反對，指技術上難以做到，暫未到落實階段。
醫局：兩三個康復病人
考慮同房留醫
醫管局行政總裁高拔陞昨日說，公院負壓房使用率已達七八成，實際運作上已近滿，日後家居隔離者有輕微病徵亦可能送到臨時檢疫中心檢測，並考慮將兩三個康復病人搬到同一負壓病室；但全球疫情急速爆發，若情况惡化，將再研究不同服務模式。
有工程師表示，亞博館適合做臨時檢疫中心，因為該處空間大、通風好，亦安排檢疫者到室外位置取樣，場內有足夠廁所，分別供工作人員及檢疫者使用。對於用亞博館或展覽場地做「港版小湯山醫院」，他稱需有詳情方可評論，但「不會說是無可能，若要做，就自然會想方法做到」。