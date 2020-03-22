僱主須供外傭檢疫居所 違反禁再招聘

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，衛生署有責任確保外傭無感染新型冠狀病毒才到僱主家中，政府卻以高壓手段威嚇外傭僱主與檢疫中的外傭同處一室，或安排外傭住酒店，而住酒店期間有可能受感染，形容羅致光講法令人反感及失望。

僱主團體轟高壓手段威嚇

中介同受罰 斥政府「離譜」

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭批評政府「離譜」，認為中介只可向僱主講明條款，質問羅致光可否教中介公司如何能夠迫使僱主為外傭提供檢疫居所。

完約外傭允延簽證

香港約有40萬名外傭，羅致光說，現時平均每日有約550名外傭新入境及回鄉後再返港，形容是嚴峻挑戰，又稱14日檢疫期將累積7700名外傭家居隔離，政府不應該亦不會提供處所給外傭；但因應情况，已容許外傭在合約續期內不用回鄉，為合約到期外傭延長簽證，容許完約外傭以訪客身分申請延長留港時間。

（抗疫新階段）