DSE延4‧24開考 復課無期 部分公務員再在家工作 林鄭拒全面封關

有醫學會專家認為，若嚴厲警告後仍有人在娛樂場所聚集，政府有責任用法律限制營業。

只提供緊急有限服務

康體設施明起再停開

林鄭月娥昨表示，近兩日確診個案上升令人非常擔憂，相信還有兩周的回港潮，擔心輸入個案可能導致社區大爆發，癱瘓醫療系統。她宣布政府會回復在3月2日前適用的特別工作安排，非緊急服務公務員在家工作；康文署近日重開的場地如體育館、圖書館明日起暫停開放。她呼籲私人機構盡量採取彈性安排，讓員工在家工作。

DSE口試取消 料維持7月放榜

復課日子待定 會3周前公布

教育局長楊潤雄宣布，將中學文憑試（DSE）開考日期由本周五（27日）延至4月24日，中英文口試取消，實習考試順延；預計文憑試在5月25日完成，放榜維持在7月內，新時間表可配合同學到境外升學的需要。他說政府希望盡量做到今屆文憑試，認為延遲開考可以保障考生及考務人員的健康，減低疫情擴散社區風險，是一個應該做的決定。

全港學校原定最早4月20日復課，現再延期，直至另有通告；政府會聽取醫學意見、跟進學校準備及防疫物資情况，再決定復課日子，並會在3星期前公布。

林鄭：毋須嚴厲措施已減入境人流

近日有意見提出全面禁止非香港居民入境，林太稱非香港居民入境數字已大降，減至3月19、20日每天平均只有600多人。她認為，本港不需採取嚴厲限制入境措施已能減少人流，各地封城和航空公司只有少數航班到英美接港人回港，相信非港人入境數字會維持在非常低水平。

林太提醒，市民近日對減少社交接觸似乎有所放鬆，留意到有確診者懷疑在酒吧、健身室等場所感染，嚴正呼籲市民為自己、家人和香港着想，減少不必要外出，避免聚餐和到上述風險較高的處所。被問到會否立例禁酒吧、戲院營業，她說會密切觀察情况、市民行為和企業合作，需果斷行動，不會逃避，稱已因防疫而立了4項法例。至於會否效法武漢「封城」禁所有人出入，林太稱「未去到呢個地步」，又說根據《基本法》香港居民有出入境自由。

梁子超：倘市民仍聚集 有責任法律處理

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為政府措施及時，但仍有地方需改善；公務員在家工作向商界帶出示範作用，而大量留學的公務員子女回流，公務員有家居感染風險。他認為，政府已嚴厲警告市民不要在娛樂場所聚集，如這幾日仍有聚集，政府有責任以法律處理；又強烈建議到亞博館和北大嶼山醫院作檢測的高風險者，首次檢測呈陰性後，亦要他們在家再取深喉唾液檢測。

陳沛然：仍應認真考慮封關

減少一個得一個

醫學界議員陳沛然認為，政府仍要認真考慮全面封關不讓非居民入境，政府一直說非港人入境數字減少，但他認為仍需想辦法盡量「減少一個得一個」，亦不能說其他地方封了城，香港就不用封；強調第一條防線應在出入境時做源頭堵截。

明報記者

（抗疫新階段）

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