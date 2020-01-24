口罩資助計劃批出兩宗 料月產280萬個

商經局昨發稿稱，獲批的兩宗申請者為奧成及尚芳製品有限公司。其中奧成獲資助250萬元，預計下月20日投產，每月向政府供應約200萬個口罩，另有25萬個口罩作本地零售；尚芳則獲200萬元資助，每月可向政府供應約80萬個口罩，最快5月投產。當局稱另有5宗初步符合資格，會盡快審批。

尚芳製品公司董事張綺媚接受本報訪問時形容政府「把關好嚴」，需出示足夠原材料單據「確保材料生產到指定數量」。其公司承諾每月生產80萬個口罩，申請時要確保材料達到承諾量的25%，惟早前原材料一度短缺及被「炒貴」，「內地熔噴不織布由兩萬元一噸飈至20多萬元」，公司最後在中東找到供應商，希望政府助申請者及原料供應商「穿針引線」，「否則有心（生產口罩）也很難做到」。

張表示，為符合計劃申請資格，公司斥資90多萬元改裝近2000呎的無塵車間，再斥80多萬添置生產儀器，另預留40多萬元做產品測試。雖然計劃資助只限一年，但她認為口罩已變成「戰略物資」，長遠會在香港繼續生產。

（抗疫新階段）