亞博北大嶼醫院收50人 4初步陽性

醫管局昨起在亞博和北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，有病徵抵港者會在亞博五號館的檢測中心提供樣本作病毒檢測並等候結果。昨日不時有救護車進出亞博館，車上救護員均穿全套保護裝備。

可收200人 測試8小時有結果

李立業說，港口衛生科會轉介發燒及自我申報有病徵者坐救護車到檢測中心，做簡單檢查及鼻黏膜測試，若結果為陽性會送入醫院治療，陰性則可自行離開，歸家繼續檢疫，預計由抽取樣本至有結果約需8小時，現每兩小時就會把收集的樣本送到醫管局化驗室。李認為，設施有助源頭堵截，亦減輕公立醫院處理大量外地回港者的壓力。他說亞博最多容納100至150人檢測，北大嶼山醫院亦已預留一個病房，可容納50人，認為應夠用，如有需要亞博可增更多空間。醫管局公布，截至昨晚9時，分別有46人被送至亞博檢測中心、4人到北大嶼山醫院檢測中心，做新型冠狀病毒病測試，有4名旅客初步呈陽性反應，已轉送到醫院隔離治療，有16人已獲安排返家繼續家居檢疫。

有經檢測呈陰性可離開亞博的留學生麥小姐認為等待檢測結果6至8小時合理，但稱檢測中心內有人對「一至兩小時才批准去洗手間」的安排鼓譟；亦有從德國回港的賴小姐說，由落機至離開檢測中心逗留近22小時，大部分時間於機場等候被送往亞博，「沒想過等那麼久」。

（抗疫新階段）