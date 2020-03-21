領手帶逾一天 有返港者未能啟動 資科辦就延遲致歉 議員批人手入資料「笨拙」

抵埗即求醫往亞博 有人未獲手帶

留學生賴小姐昨因喉嚨痛，前晚抵港後自動申報並循機場「紅色通道」的衛生站見醫生，無人為她戴上手帶。得知檢測結果為陰性後，工作人員為她繫上綠色手帶，告訴她仍須家居檢疫，惟過程中無人為她戴上檢疫用電子手帶。她說會回到機場取回行李，並取回電子手帶。本報昨就事件向衛生署查詢，截稿前未有回覆。

亦有受檢疫者取得手帶，但無短訊密碼啟動檢疫程式。倫敦留學生梁小姐和弟弟前日下午約4時半抵港，遞交檢疫令表格並取得手帶回家，但等候逾20小時，至昨午近2時才收到啟動檢疫應用程式的密碼。其弟輸入密碼後更顯示有人使用該帳戶，未能成功啟用，弟弟致電求助，對方稱會再發密碼，截至昨晚10時仍未收到，未知何時才能啟動。

梁小姐即使成功啟用，但其帳戶地址顯示為「Undefined（不確定）」，她致電政府人員詢問，對方表示不影響檢疫。她認為程式存漏洞，有待改進。

昨早僅1/3已啟 稱檢疫不會延長

林偉喬昨早接受港台《千禧年代》電話訪問時就流程延誤致歉，稱會增加人手、加快發出電話短訊，強調受檢疫者不會因遲啟動應用程式而延長檢疫時間，又稱前日新入境措施生效後派出約6000條手帶，啟動了當中2000多條。資科辦於昨午約5時發稿，稱已發送短訊予所有在昨日中午前的機場入境者；由前日起至昨午，共派發超過7400條電子手帶。

考慮要求提早下載App入資料

林偉喬解釋，現時要把抵港者的檢疫令掃描入電腦，再由後台員工把資料輸入電腦，再發出電話短訊，處理速度較慢，會考慮要求返港者出發前先下載應用程式，輸入個人資料，到港獲得電子手帶後，料可即收到電話短訊。負責開發該程式的初創公司Compathnion行政總裁陳智銓表示，要加快程序把檢疫者的資料電子化，但稱系統要平衡私隱、市民接受程度，亦要經政府部門同意才能實行。

立法會議員田北辰指出，政府現時以人手把檢疫令掃描到電腦系統的做法「相當笨拙」。據他了解，政府測試系統工作不足，倉卒地大量使用以致「蝦碌」。他又說，允抵港者預先電子輸入資料的措施，或需一至兩周後才啟用。

明報記者

（抗疫新階段）