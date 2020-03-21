漁署：無證據病毒易狗傳狗

與確診狼狗同住 唐狗陰性

本港第163名確診患者的一隻德國狼狗對新型冠狀病毒呈陽性反應，牠與確診的30歲女主人和另一隻唐狗在於薄扶林道嘉瑜園同住。漁護署助理署長薛漢宗昨稱，同住的唐狗對病毒呈陰性，無證據顯示新型冠狀病毒容易在狗之間傳播，德國狼狗和唐狗均正在港珠澳大橋口岸動物居留所分開接受檢疫。

薛漢宗說，該德國狼狗首兩次檢測均對病毒呈陽性反應，很可能是受到病毒感染，但牠無病徵，而病毒量有下跌，會再為牠抽取樣本化驗病毒，和抽血化驗是否帶有中和抗體。

薛又說，早前染疫的松鼠狗的病毒基因與確診者完全脗合，相信病毒很大機率是由人類傳給狗，而目前世上沒有已註冊的抗病毒藥物可用在貓狗身上，且用抗病毒藥會有副作用，由於狗無病徵加上病毒量下跌，毋須治療，相信健康動物的身體會產生抗體，慢慢將體內病毒中和，會自行痊癒。

至於松鼠狗是否死於新冠病毒，薛稱牠一開始只對病毒呈弱陽性，加上完成檢疫前已有兩次樣本呈陰性，加上牠年老且有腎和心臟問題，估計並非因新冠病毒而死。

（抗疫新階段）