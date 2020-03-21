菲傭返港6日後確診 僱主須家居隔離

僱主會倡到港外傭先送檢疫中心

昨確診的菲傭於3月12日抵港，翌日流鼻水，於18日到威爾斯親王醫院求診，其僱主至昨日沒病徵，須家居隔離。患者為本港第4名確診外傭，早前馬主周巧兒的兩名外傭先後確診；另有一人為佛堂群組57歲女患者的家傭。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，以往中介公司會接初來港菲傭到宿舍居住1至2日，並安排驗身，但政府早前勒令初來港菲傭抵港盡快到僱主家自我隔離，而不少僱主家中只有一個洗手間，僱主擔心隨時受感染，冀政府能安排初來港菲傭到檢疫中心隔離14日。

另有的士司機確診 常載機場客

另外，一名居於深水埗之的士司機確診，他在潛伏期沒有外遊紀錄，但每日到機場載客「一至兩轉」，其間有戴口罩。衛生署引述司機稱，有乘客在車廂沒有戴口罩。司機於本月16日咳嗽，衛生署會追蹤乘客等接觸者，不排除是司機被乘客傳染。

被問當局有否將個案交予警方「超級電腦」追查及有何成效，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，一直與警方合作以「超級電腦」分析個案，尤其是涉及的士司機個案，目前已尋回部分個案乘客及司機。

（抗疫新階段）