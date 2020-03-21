兩成半病發前後外出 有人一日去5處 全部剛回港 去體育館特賣場等

由本月13日至前日的77宗個案，有20名患者剛回港，並於病發前後數天外出，當中3人病發前曾上班，包括一名城巴司機。一名36歲男子（第170宗）於12日由倫敦抵港，兩日後發燒，同日曾到荃灣帝景酒店、上環大舞臺、屯門金銘大廈、豫豐花園及藍地大街1號。22歲男子（第200宗）則在病發後的兩日，分別到藍田（南）體育館及界限街體育館。他曾教人打羽毛球；另一日則交表格簽場，沒進入場地。

一名由德國返港的34歲男子（第169宗）曾於病發前兩天出席聚會及派對，而病發當日亦曾到灣仔永豐大廈。另有30歲女子由倫敦返港後5日病發，並於病發翌日到葵青佛羅倫斯小鎮特賣場。

張竹君：患者消遣會「轉場」

病徵不明顯易播毒

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，有患者習慣周末到酒吧消遣，其間亦會「轉場」，難以判斷患者是否在酒吧或食肆等地方受感染，加上聚會時會除口罩，或會在患者病徵不明顯下「播毒」。她呼籲不論本地還是外籍人士都要改變態度，減少聚集，因聚會可能引起爆發。

同時，返港留學生人數續增，昨有8人確診，當中4人曾到英國，另有兩人分別到加拿大及美國。香港科技大學昨向師生發電郵，確認一名兼讀制研究生由紐約返港後確診，患者本月15日抵港，4日後出現病徵，其後入院；沒有返回校園。另外，科大學生會昨表示新增一宗懷疑個案，患者昨午於鄭裕彤樓實驗室工作時現病徵，即時送院。

科大生紐約回港確診

昨新增5宗為患者的密切接觸者確診個案，包括一名4歲女童，其父（第114宗）上月曾到日本東京及英國倫敦等，本月病發兩日後確診，其3名女兒入住檢疫中心，當中4歲女兒沒病徵，離開檢疫中心前兩日檢測深喉唾液呈陽性並確診，張竹君相信女童家居感染機率較大。另有4宗個案與早前確診者為夫婦關係，當中有夫婦曾到倫敦或加拿大。

另外，有人在加拿大參加當地旅行團後確診，包括一名69歲（第238宗）及61歲（第242宗）女子，她們報團去黃刀鎮等地，為期17日，同團約涉30人，其中6至7人已回港。該69歲女患者的同遊胞妹昨初步確診，當局正追蹤團友。另外，繼早前空手道運動員李振豪確診，其同赴法國、奧地利集訓的隊友曾綺婷亦確診。

安老院老翁弱陽性 疑檢測問題

本港昨再現安老院爆發疑雲，觀塘順安邨護老院一名老翁病毒樣本一度呈「弱陽性」，第二次測試呈陰性。據悉，上址為瑞興護老中心。張竹君稱護老院已在兩個月前謝絕探訪，相信「弱陽性」結果屬技術問題。

渣打香港稱，昨早接獲荃灣眾安街分行員工通知其初步確診，該員工曾於周末出席一個私人聚會，當中有出席者確診。該員工感不適前一天曾上班，分行昨暫時關閉消毒，其他員工昨起在家工作14天。此外，機管局昨接獲食肆翡翠拉麵小籠包通知，一名確診者曾到該店用膳，昨已即時暫停營業作消毒清潔。

明報記者

（抗疫新階段）