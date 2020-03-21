高層公務員子女回流 政府籲雙方隔離

多部門有人員曾接觸患者

規劃署前日有公務員確診感染新型冠狀病毒。環保署昨回覆稱，有兩名職員曾與確診者一同出席晚宴，其中一人被界定為密切接觸者，現沒有病徵，正在家中隔離，等待衛生署通知是否需要進一步檢驗；另一人被界定為非緊密接觸者，初步測試結果呈陰性。

稅務局昨回覆查詢稱，一名職員近日感身體不適，但新型冠狀病毒測試結果為陰性，現時無職員確診；但一名職員的妻子3月17日從美國回港後確診，該職員於17及18日均有上班，其間有戴口罩，接受檢查後，昨獲通知病毒測試呈陰性。

另外，律政司國際法律科一名職員3月初在前往澳洲的航班上，坐在確診病人附近，前日收到澳洲當局通知被界定為緊密接觸者。律政司表示，該職員航班中全程戴口罩，休假後曾於3月17日返回律政中心辦公，單獨在工作間工作並全日戴口罩。律政司已向衛生防護中心報告，該職員自我隔離期至3月21日。

另外，民事法律科一名職員3月14日到訪健身中心，其間與確診者約有2.5小時同處中心內。該職員曾因感暈眩及作悶，3月17日向私家醫生求診，醫生診斷應與新冠病毒無關，該職員從昨日起暫時在家工作。

公務員局：考慮彈性上班及午膳

本報向公務員事務局查詢會否重推公務員在家工作，獲回覆稱鑑於疫情可能持續一段時間，政府考慮到社會運作需要和公眾期望，由3月2日起逐步恢復更多公共服務；政府會繼續密切留意疫情最新情况，並實施各項預防感染措施，例如實施彈性上班和用膳時間、使用輪更制以減少辦公室內同一時間工作人數、安排分批午膳等。

另外，勞工處昨呼籲僱主盡早與僱員協商，就放清明節法定假日作彈性安排，讓僱員可在節日前後的日子掃墓，避免構成人潮。

（抗疫新階段）