議員促禁非港人入境 陳肇始：從來不排除

本港自周四凌晨擴大強制檢疫範圍，除台灣、澳門外，所有人入境本港後要接受14天強制隔離。入境處數據顯示，周四有1.3萬多人經各個口岸入境本港，當中6700多人經機場入境，較前一日減少近半。

多名立法會議員在衛生事務委員會上要求政府交代會否禁止非港人入境，以減低新型冠狀病毒輸入香港的風險。食衛局長陳肇始多次回應稱，當局會繼續審視情况。委員會主席、民建聯蔣麗芸追問會否考慮拒絕非港人入境時，陳稱「從來不排除」，又說當局先後已拒絕疫情嚴重的湖北省和韓國旅客入境。

田北辰批政府未提不禁理據

實政圓桌田北辰在會上質疑，當局未能說出不禁止非港人入境的理據，「知道這不是局長的意思，而是「阿姐」（指特首林鄭月娥）的意思，但都搵個『似樣』的理由」。陳肇始重申會審視整體的外來風險，強調不論港人或非港人，入境時都要接受強制隔離。

張竹君：措施未必助減確診

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，新增確診個案主要是港人，禁止非港人入境未必有助減少確診數目，至於應否恢復在家工作，張竹君認為私人企業能做到是最好，可加強社交距離，公務員方面則應由政府決定。

（抗疫新階段）