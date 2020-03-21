調查：「留家」「避人多」者減 市民趨鬆懈

陳肇始：社交距離「做得不好」

翻查資料，本港自1月23日確診首宗感染新型冠狀病毒個案，38日後、即3月1日突破100宗，但之後只過了18日，至3月19日已突破200宗。港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授梁卓偉說，本港自1月底以來，一直將病毒的「即時繁殖率」（反映一名患者可傳染多少人）控制在1以下，但過去一周持續高過1，響起警號。

梁卓偉解釋，據武漢爆發疫症初期的資料，新型冠狀病毒「基本繁殖率」約為2，即未有採取任何措施時，1人染病可傳染給2人；而計及防疫措施等因素後，病毒的「即時繁殖率」會減低。他說，本港自1月底以來病毒即時繁殖率一直在1以下，即1人染病不足以傳染給1人，反映未有持續本地爆發；但病毒即時繁殖率在過去1周卻升至超過1，他估計本港約1周前已開始出現持續本地爆發。

梁卓偉料一周前社區已持續爆發

據港大醫學院的分析，截至本月18日，即時繁殖率大約為1.2至1.3，港大醫學院預計最快下周起會每日公布即時繁殖率數據。

此外，港大醫學院本月10日至13日訪問了1005人，僅85%受訪者稱會避免到人多擠迫地方，84%表示會盡量留在家中，兩者均較一個月前的調查跌約5個百分點（見表）。梁卓偉說，病毒即時繁殖率已突破1，加上本港正面臨第3輪輸入個案，市民防疫不能鬆懈，要繼續保持社交距離，亦應特別照顧長者，年輕家庭成員若要到長者家中送物資，應放在門口就離開。

（抗疫新階段）