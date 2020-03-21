港大：傳染率破轉捩點 或社區大爆發 陳帆：已促巴士限七成滿 九巴：達要求須額外買車

傳染率多於「一傳一」

梁卓偉：未計回流潮影響

港大李嘉誠醫學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心監測本港疫情數據發現，自上周起，新型冠狀病毒在本港的「即時繁殖率」已持續高過1，即1名感染者可傳染多於1人。港大公共衛生學院公共衛生醫學講座教授梁卓偉說，即時繁殖率高過1是一個轉捩點，顯示本港或自上周已出現持續社區爆發，估計很可能會有大型本地爆發。他說，有關數據仍未計及近日海外港人「回流潮」的影響，估計數據會再上升，而一旦有數個輸入個案發生本地二代傳播，就有可能引發大量本地群組個案。

稱市民恢復聚集 籲勿鬆懈

梁卓偉說，近日市民開始恢復聚集，蘭桂坊人流增加，呼籲市民繼續保持社交距離，減少外出；商戶可縮短營業時間，例如食肆只做午市，不做晚市；若情况惡化，政府可參考外國做法，考慮以法律手段要求食肆等暫停營業，但他認為現時未需行到這一步。

林正財：備有一籃子措施防疫

行會成員林正財說，此次抗疫最重要是增加社交距離，政府已研究一籃子措施備用，在疫情嚴峻時，「什麼措施都不可以說一定不會採取」。他透露，這一籃子措施包括針對食肆、宗教活動、外遊、工作場所及交通工具。他又說若情况再惡化，不排除會有限制交通工具人數及班次等措施。至於疫情惡化時，公務員應否再度實施在家工作，他說可以考慮。

運房局長陳帆稱已要求巴士公司每一架巴士載客率不可超過七成，確保乘客保持足夠社交距離。運輸署補充，近日若巴士公司因應疫情申請減班，署方審批準則之一，是減班後該路線即使是繁忙時間的預計載客率亦不可超過七成。

不過，昨日下班繁忙時間所見，多部途經紅隧口的過海線巴士均擠滿乘客，部分更出現「頂閘」情况，連前門不可站立的位置都迫滿人。

九巴：七成滿等於取消企位

新巴城巴：現平均載客率七八成

九巴發言人稱，七成載客率相當於取消企位，而目前繁忙時間巴士車隊幾乎全數出動，要額外購置巴士才可達到少於七成載客率要求，而據目前法例，在超出法定載客人數前，巴士從業員無權阻止乘客登車。新巴城巴稱，現時繁忙時段班次比正常約減少12%，巴士每小時平均載客率約七成至八成，會繼續密切留意客量，適時調整。

有鐵路業人士稱，鐵路運作難以實行七成載客量的指標，只能從加強清潔列車車廂、車站設施等入手，認為最有效方法仍是政府帶頭推動在家工作，以減低繁忙時間上下班人流。

回應限制食肆營業

業界：30萬員工由政府接濟？

對於政府應否要求食肆停業抗疫，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，無論是要求食肆停業或是縮短營業時間，都會造成市民恐慌，又批評有關建議不合邏輯，「若食肆不開，全港30萬餐飲業從業員是否全由政府救濟？」他說餐飲業已採取防疫措施，例如為顧客量體溫、提供酒精搓手液等。

明報記者

（抗疫新階段）