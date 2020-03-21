隔離房一度飽和 瑪麗首「拒收」 何栢良憂缺牀位增醫護風險

醫管局周四發出一份內部電郵，表示近幾日返港者急增，佔用大量負壓隔離病房。電郵稱，兩日間逾50人在機場等候送院，全港所有醫院的負壓隔離病房一度飽和（AIIR in all HA hospitals were not available），有徵狀者滯留機場，當局因此決定在亞博館成立外展門診。

中招者「發燒區」等候逾句鐘

至於各院情况，有醫護透露，除深切治療部外，瑪麗周四晚一度只剩一張負壓隔離病牀，衛生防護中心曾想轉介一宗懷疑個案至瑪麗，但因病牀即將飽和而無收，病人轉送律敦治醫院，這是首次現「拒收」。據悉，同日瑪麗急症室負壓隔離診症室亦一度爆滿，有發燒病人確診前與其他病人在「發燒區」等候個多小時，憂與其他病人交叉感染。另外，有消息稱伊院周三的負壓隔離病牀佔用率亦一度達100%。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨形容現時是「戰時狀態，病毒大軍壓境」，他根據近日入境確診比例推算，未來兩周返港者中有200人帶病毒，若不阻截家居及社區傳播，出現「1人傳2人」，兩周內或增加400至600宗確診，憂公院牀位不足應付，更擔心醫護受感染甚至死亡。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，各醫院負壓隔離病牀使用率高至近70%至80%，目前仍能應付，但若輸入個案來得急且快，院內高風險程序增加，出現院內感染，醫護感染風險會增加。她認為，最重要圍堵輸入個案，避免將病毒傳開，否則估計確診者升至逾2000人時，公院就會超負荷，部分確診者或不能入院治療。

醫局：整體未飽和 佔用率70%

醫管局昨公布，公院最新有954張負壓隔離病牀和507間負壓隔離病房，使用率分別為46.3%和70.6%。保護裝備方面，有2400萬個外科口罩、150萬個N95、保護衣250萬件、面罩270萬個，外科口罩和保護衣存量約夠用兩個月，N95則夠用約一個月。

伊院表示，隔離設施使用率曾一度高企甚至飽和；瑪麗則回覆，已啟用約60多張負壓牀，昨早9時使用量約為50%。醫管局回覆，整體病房及病牀使用率並未出現飽和，但醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨承認，公院「隔離病牀有些時間好緊張」，使用率持續上升，在亞博館和北大嶼山醫院設分流站；並增加病毒檢測加快病牀流轉，及陸續加開隔離病房和加緊改裝病房。

（抗疫新階段）