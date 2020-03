隔離房一度飽和 瑪麗首「拒收」 何栢良憂缺牀位增醫護風險

醫管局周四發出一份內部電郵,表示近幾日返港者急增,佔用大量負壓隔離病房。電郵稱,兩日間逾50人在機場等候送院,全港所有醫院的負壓隔離病房一度飽和(AIIR in all HA hospitals were not available),有徵狀者滯留機場,當局因此決定在亞博館成立外展門診。

中招者「發燒區」等候逾句鐘

至於各院情况,有醫護透露,除深切治療部外,瑪麗周四晚一度只剩一張負壓隔離病牀,衛生防護中心曾想轉介一宗懷疑個案至瑪麗,但因病牀即將飽和而無收,病人轉送律敦治醫院,這是首次現「拒收」。據悉,同日瑪麗急症室負壓隔離診症室亦一度爆滿,有發燒病人確診前與其他病人在「發燒區」等候個多小時,憂與其他病人交叉感染。另外,有消息稱伊院周三的負壓隔離病牀佔用率亦一度達100%。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨形容現時是「戰時狀態,病毒大軍壓境」,他根據近日入境確診比例推算,未來兩周返港者中有200人帶病毒,若不阻截家居及社區傳播,出現「1人傳2人」,兩周內或增加400至600宗確診,憂公院牀位不足應付,更擔心醫護受感染甚至死亡。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示,各醫院負壓隔離病牀使用率高至近70%至80%,目前仍能應付,但若輸入個案來得急且快,院內高風險程序增加,出現院內感染,醫護感染風險會增加。她認為,最重要圍堵輸入個案,避免將病毒傳開,否則估計確診者升至逾2000人時,公院就會超負荷,部分確診者或不能入院治療。

醫局:整體未飽和 佔用率70%

醫管局昨公布,公院最新有954張負壓隔離病牀和507間負壓隔離病房,使用率分別為46.3%和70.6%。保護裝備方面,有2400萬個外科口罩、150萬個N95、保護衣250萬件、面罩270萬個,外科口罩和保護衣存量約夠用兩個月,N95則夠用約一個月。

伊院表示,隔離設施使用率曾一度高企甚至飽和;瑪麗則回覆,已啟用約60多張負壓牀,昨早9時使用量約為50%。醫管局回覆,整體病房及病牀使用率並未出現飽和,但醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲昨承認,公院「隔離病牀有些時間好緊張」,使用率持續上升,在亞博館和北大嶼山醫院設分流站;並增加病毒檢測加快病牀流轉,及陸續加開隔離病房和加緊改裝病房。

(抗疫新階段)