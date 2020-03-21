飲宴「高危」 九成延期取消

停業禁宴 業界料一成中餐廳結業

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，近期不少新人延遲婚宴或縮小宴客規模，部分以婚宴為主的中式食肆生意下跌八至九成，若要食肆停業或禁止宴會，預計或有一成中式食肆結業。

婚宴公司：隔開枱分菜 加密消毒

專門提供一站式婚禮服務的ClubONE表示，正面對集團成立以來最大挑戰，因現在接近九成宴會，包括婚宴、百日宴及公司宴會的客人也選擇延期，有少數更決定取消；公司為新人提供一次免費無條件延期，而部分場地現提供外賣自取低至半價，冀有助減少損失，暫未能計算損失數字。

防疫方面，ClubONE表示宴會會安排分菜，避免交叉感染，碗碟也會經高溫消毒，枱與枱之間至少有1.5至2米距離，確保賓客與賓客之間有足夠空間，有需要時會為賓客提供口罩及消毒濕紙巾，另增加人手為賓客量體溫。另外，公司會在場地當眼處放置消毒搓手液，每兩小時消毒及清潔多人接觸的位置，每場宴會前後立即消毒及清潔場地設施，並每日為員工量體溫，要求員工上班期間全程戴口罩，清潔工則會以1:99家用漂白水加強消毒及清潔。

（抗疫新階段）