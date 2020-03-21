曾赴愉景灣80人婚宴 3人染疫 一日48確診 林正財倡限食肆營業

昨確診者七成半曾外遊

本港累計有257宗確診及疑似個案，昨日新增48宗確診，患者介乎4至69歲，36人即七成半有外遊紀錄，曾到歐美、泰國、新加坡等地。

爆疫的雞尾酒會露天婚宴於3月14日在愉景灣酒店舉行，有80多人出席，昨再多兩人確診（233及237宗），當中一名31歲女子曾赴美國。同有參加這婚宴、周三確診的34歲女子，在婚宴前一日曾與第217宗個案的35歲男子及第250宗個案25歲女子在蘭桂坊吃飯，兩人昨亦確診。據悉女患者當時與一名「兄弟」碰面，二人翌日一同出席婚宴，女患者當日曾與新娘接觸。

據紀錄，該34歲女子本月16日曾到中建電訊大廈。屈臣氏發言人昨稱，火炭中建電訊大廈有兩名屈臣氏員工確診。

累計5人潛伏期曾到蘭桂坊

再兩患者曾到Pure Fitness

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，正聯絡婚宴賓客了解曾否接觸患者，新郎剛從外地度蜜月返港，在機場報稱不適。愉景灣酒店回覆，婚宴地點涉酒店的海濱禮堂及宴會廳，已即時暫停開放。一名賓客向本報表示，賓客除吃飯及影相，大部分時間有戴口罩，部分「兄弟姊妹」已主動聯絡衛生署接受檢測，正等候結果。連同這場婚宴的3名確診者，已有9名患者涉及參加婚宴，當中包括馬主周巧兒及其胞兄、兄嫂。據悉，一名環保署員工是參與沙田萬怡酒店20席婚宴的第171宗個案的接觸者。

另外，連同3月18日另外兩名確診女子，累計5人潛伏期間曾到蘭桂坊消遣。張竹君說有患者不止去一間酒吧，第243宗個案曾去蘇豪區，相信非酒吧有問題，而是社交活動引起傳播。

繼前日兩名曾到Pure Fitness蘭桂坊分店健身的29歲男子確診，昨再增兩名曾到Pure Fitness患者，包括第227宗及248宗個案，二人曾到荷李活道建業榮基中心分店，前者也曾赴蘭桂坊分店。

對於確診人數再創新高，張竹君說近期較多人從外地回港，「希望只是短暫高峰」，冀稍後數字會減低，盡量控制疫情。她呼籲市民保持社交距離，避免不戴口罩的活動。

林：限人數枱數 一刀切禁營業難

行會成員林正財說，確診個案上升是預計之內，因有大批人返港，這一浪主要是不聽勸喻繼續外遊而帶病毒返港者，及早前回港學生；近日每天有數千港人經機場返港，且多來自爆疫地方，按近日確診個案增速推算，料未來有可能單日過百宗，且暫時未知回流潮何時結束。

他說政府仍希望理性、客觀及科學化去抗疫，現時通過飯局、婚宴及飲酒而感染的個案數目多，問題很清晰，專家紛紛向他表達關注。他希望政府短時間內推出措施限制食肆的營業，例如限人數、枱數，但他個人認為一刀切禁止食肆營業較難做到。

明報記者

（抗疫新階段）

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