武漢包機回港者檢疫期屆滿 赴鄂侍親困疫城 「猶有餘悸但無悔」

唐小姐於1月22日即武漢封城前一天，由香港乘高鐵到武漢。當時疫情趨嚴重，她放不下當地年約七旬父母，「我是中國第一代獨生子女，如果他們（父母）有什麼意外，我肯定會後悔」。新春遇上疫情及封城，唐小姐憶述，和父母吃了一頓「沒有氣氛」的團年飯，屋外萬籟俱寂，令人不安。

聞鄰居病故崩潰 每半小時量體溫

滯鄂期間，她「一次樓都沒下過」，日用品在網上團購。唐小姐與小區居民有微信群組互通消息，有一天，群組傳出區內有老人染疫身故，唐小姐頓時崩潰：「一開始覺得這個病好遠，突然就發生在身邊。」

此後，唐小姐精神緊張，自言最瘋狂的時候，每半小時量一次體溫。武漢天寒，晚上她蓋厚棉被，焗至全身發熱，嚇至馬上量體溫，形容每日都飽受煎熬，卻無悔到武漢，「親眼看到父母就安心」，她月初與父母臨別前，首次為父親理髮，「不知還要封多久」，及後乘包機回港直送駿洋邨。

記不起某些經歷 自言患「選擇性失憶」

昨早檢疫期屆滿，唐小姐離邨乘專車到達大圍站，終獲自由。被問到有何感受，唐小姐嘆氣道「被隔離到麻木了」，感覺仍在夢中。唐小姐自言，一回想滯鄂經歷會出現「選擇性失憶」，記不起某些痛苦經歷，被問到重回社區最想做什麼，還是一臉茫然：「先待在家裏調整心情」。

明報記者 艾博瑜

（抗疫新階段）