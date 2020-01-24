147港人滯留摩洛哥 求助港府使館無下文

入境處：積極跟進

就摩洛哥實施臨時航班管制，入境處表示，截至昨日下午6時，共接獲147名港人求助，當中包括70名旅行團成員，已即時按當事人及家屬意願提供意見及協助，部分人已有返港安排，處方將積極跟進事件。保安局亦正與摩洛哥王國駐中國大使館了解當地航班運作。

譚文豪：部分人「自救」離境往英

摩洛哥政府一度開放領空疏導滯留外國旅客，接獲當地港人求助的公民黨立法會議員譚文豪表示，約有57名港人在當地自由行，部分人曾向入境處求助，獲回覆勸求助者致電當地中國領事館，惟領事館只着港人留意微信公告。據譚文豪了解，部分人離開當地並前往英國，但仍有部分港人滯留。

旅社：正尋回港方法 食宿無問題

金怡假期一個21人旅行團滯留當地，金怡主席葉慶寧表示，該團原有30多人，出發前10多人退團，最終21人出發，原定周日起程回港，但航空公司取消航班，現暫安排團友返回摩洛哥著名旅遊城市卡薩布蘭卡休息。他稱，當地政府以法語公布資訊，團友未能理解，故現由當地導遊協助和安頓團友，並尋找方法回港，強調團友目前安全。

新華旅遊總經理蘇子楊稱，滯留摩洛哥的旅行團原定周日返港，領隊連團友共28人現於卡薩布蘭卡酒店等候消息，團友住宿、飲食不成問題，據他了解，事件現交中國駐摩洛哥大使館處理，但暫未有消息何時返港。

明報記者

（抗疫新階段）