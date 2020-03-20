內地研究：單用Kaletra與支援治療沒分別

國家衛健委專家曹彬等內地醫生，在《新英倫醫學雜誌》發表研究文章。研究團隊在武漢金銀潭醫院招募199名49至68歲新型肺炎嚴重病人，將患者分為兩組，一組99人接受蛋白酶抑制劑治療；餘下100人接受支援治療，即供氧治療、處方抗生素等。結果顯示，用蛋白酶抑制劑效果與支援治療無明顯分別，不論是退燒、毋須供氧，均需時約16天。兩組病人死亡率亦相若，患者病人體內病毒量於不同時間檢測的結果接近。

許樹昌稱本港無單用愛滋藥 至少3患者試新藥治療

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港患者並非單獨接受蛋白酶抑制劑，而內地、新加坡、韓國及日本仍獨立用該藥，相信當地要改變用藥策略；至於混合治療的成效，他說本港目前約對75名患者進行研究，但沒有安慰劑對照組（placebo control group），結果未必能判斷混合療法是否較優勝。

對於新藥瑞德西韋，許樹昌表示，本港有至少3名患者正在服用新藥，當中1人為重症患者，已於本月14日開始療程。他相信需要2至3個月時間完成臨牀試驗計劃，到時才知道新藥的藥效及能否在日常使用。

（抗疫新階段）