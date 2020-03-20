檢疫任務完成 難忘整天穿著保護衣 醫局駿洋小隊：一脫衣全身濕透

32人小隊應對469人

抽血採鼻液樣本

醫管局在聯網招募29人，加上由總部護理服務部委派3人，合共32人組成「 駿洋小隊」，為469名返港人士做採集樣本工作。醫管局首席護士長唐華根稱，小隊在邨內分10層設立13個工作站，先後為檢疫者抽4次血及兩次鼻液樣本。由於屋邨不能如醫院做到負氣壓環境，成員運用巧思，打開兩個相對單位的門窗，產生自然對流通風效果。小隊成員最初互不認識，他們設有「 buddy system」，幾位成員一組，互相提點。

耐心爭取住客信任

送貼紙哄小孩抽血

受檢疫者被困內地多時，承受不少壓力，如何與他們建立信任成為一大難題。伊利沙伯醫院護士鍾芷琪憶述，有個伯伯一度頑固說，「都在上面住了40多日，我不會病的」；也有人像「屈住屈住」，沒有激動反應。她後來明白要讓他們打開心扉，自己先要以真心對待他們，她曾「斗膽」詢問他們為何明知湖北有疫情仍要前往？「（原來）他們真的不知（有疫情）的，有些人1月尾回去，就被困40多天了！」除了長者，也有「一家大細」入住駿洋邨。大口環根德公爵夫人兒童醫院護士梁俊傑稱，不少孩子表現好奇，但同時害怕抽血。小隊中有已為人父母的成員忽發奇想，要求上司「 支援」提供貼紙，吸引小孩乖乖抽血，結果奏效，最後一天更有孩子為護士們送上感謝便條，令他們大感窩心。

願再做檢疫小隊 稱一切值得

威爾斯親王醫院外科護士蔡詩棋說，邨內最大敵人是「潮濕翳焗」，因他們一整天要穿保護衣，「我從未試過戴N95這麼久」，脫保護衣時全身濕透，但她認為一切都值得，更形容自己被選中是「幸運兒」，若有機會願再成為檢疫小隊成員。唐華根說，得知政府將再安排湖北包機，他強調醫管局已準備好，會與相關部門商討工作流程及徵召人手安排。

（抗疫新階段）