養和驗新冠病毒 至今轉介31人6確診

可日驗百人 最快6小時有結果

養和醫療集團營運總監李維文昨表示，現時該院每日可提供100個新冠病毒測試，當中預留20個予住院病人，每日安排3個收集樣本檢驗時段，測試最快可於6至24小時有結果。養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂說，目前醫院使用羅氏（Roche）製造的COVID-19試劑，有鼻咽喉拭子測試及深喉唾液測試，收費分別為3000及2500元，2月至今已做逾500個測試，他透露最高峰一天有約70人檢測。

養和醫院設有16間隔離病房，4間為負氣壓病房，其中兩間最高規格，若接收到符合呈報準則的病人，會安排病人於隔離病房等待救護車送到公立醫院；若病人發燒並在養和接受檢測，會有專用電梯將病人送到隔離病房，未有結果前不允許探病，以確保院內其他病人及職員安全；每名曾接觸確診病人的養和醫護都會接受新冠病毒測試，暫時全部人呈陰性反應。養和醫院副院長暨感染控制主任翁維雄稱，目前醫院保護衣存量足夠，供應商確保能穩定送貨延續到4至5月，但5月後供貨情况則未能肯定。陳煥堂說，暫毋須刪減服務。

入住率跌15% 接公院非緊急病人

陳煥堂透露，目前與醫管局合作，將非緊急個案轉介到養和，包括剖腹取嬰及癌症電療，剖腹取嬰收費為現時的三分之一、電療則收七成費用。另外數個項目正在商討，包括骨科手術、腸癌及乳癌治療。李維文表示，養和2月入住率比去年同期下跌15%，手術率則持平。

（抗疫新階段）